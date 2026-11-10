Festival de las Flores 2026 en Antigua Guatemala: por qué no habrá instalaciones florales en calles y plazas municipales, y qué actividades se mantienen

El Festival de las Flores de Antigua Guatemala se celebrará bajo el lema "Ciudad floreciente", una edición en la que las fachadas, los balcones y distintos espacios de la ciudad colonial volverán a llenarse de flores. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, no se realizarán instalaciones florales en calles y plazas municipales.

La decisión fue anunciada por el Comité Organizador mediante un comunicado publicado el 10 de noviembre, en el que explicó las dificultades para acordar las condiciones de uso de los espacios públicos previstos para estas intervenciones durante el festival, que se celebrará el 14 y 15 de noviembre.

El comunicado detalla que, desde hace cinco años, el Comité Organizador lidera una Mesa de Logística y Movilidad, integrada por instituciones públicas, cuerpos de socorro y organizaciones de la ciudad. Después de cuatro reuniones con representantes de la Municipalidad de Antigua Guatemala, no se logró acordar a tiempo las condiciones para utilizar los espacios previstos.

Los organizadores también señalaron que, semanas antes del festival, se autorizaron ventas de comida y otras actividades comerciales en el Parque Central y otros lugares donde originalmente se contemplaban las instalaciones florales.

A esto se sumó la situación relacionada con los cobros de piso de plaza para los espacios destinados al arte floral, que, según el comunicado, representan una carga económica importante para los artistas.

Ante estas circunstancias y la preocupación de que la planificación de las actividades comerciales redujera el espacio disponible para las intervenciones florales, el comité decidió no realizar las instalaciones previstas en calles y plazas municipales.

En el documento, los organizadores explicaron que la medida busca proteger "el trabajo y la inversión de nuestros artistas, participantes y patrocinadores".

Andrea Contreras, representante del Festival de las Flores, explicó a Prensa Libre que la celebración continuará según lo planificado, aunque sin las instalaciones florales que tradicionalmente se colocaban en las calles.

Contreras detalló que se mantendrán los concursos de fachadas, balcones y bicicletas, y que esta edición retomará parte de la esencia con la que comenzó el festival.

¿Qué actividades se mantienen en el Festival de las Flores 2026?

Aunque esta décima edición tendrá cambios en su formato, los organizadores confirmaron que la programación continuará con diferentes actividades artísticas y florales. Entre las propuestas destacan una nueva modalidad de arte floral monumental, intervenciones artísticas en espacios autorizados y jardines conmemorativos.

El comité también invitó a los vecinos a decorar sus viviendas, puertas y balcones con flores, para retomar la participación comunitaria que dio origen a esta celebración.

Jardines conmemorativos

Diversos espacios de Antigua Guatemala albergarán jardines conmemorativos, en los que los visitantes podrán encontrar propuestas e instalaciones florales inspiradas en el lema "Ciudad floreciente", algunas de las cuales se presentarían el 14 y 15 de noviembre.

Fecha: del 7 al 15 de noviembre del 2026

del 7 al 15 de noviembre del 2026 Lugares: Paseo Antigua, Bosque Antigua Cerveza, Cervecería 14 y Plaza Jocotenango

Desfile de carros "Inicia la Primavera"

Como parte de las actividades de bienvenida al Festival de las Flores, se realizará una nueva edición del desfile de carros, con un recorrido que tendrá como protagonistas las flores y la temática de la celebración.

Fecha: 13 de noviembre del 2026

13 de noviembre del 2026 Lugar: Antigua Guatemala

Festival de las Flores

La actividad principal de la décima edición se desarrollará el 14 y 15 de noviembre, con propuestas artísticas, musicales y espacios de convivencia comunitaria.

Fecha: 14 y 15 de noviembre del 2026

Concursos florales

Durante la celebración se mantendrán distintas categorías de participación:

Barrio con Mejor Actitud

Fachadas

Balcones

Bicicletas

Arte floral monumental

El Comité Organizador reiteró su compromiso con el patrimonio, la cultura y la participación de los vecinos de Antigua Guatemala.

Ante las declaraciones de los organizadores del Festival de las Flores, la Municipalidad de La Antigua Guatemala señaló que "no se permitirá la instalación de estructuras o arreglos florales en espacios públicos bajo autorizaciones atribuidas exclusivamente a dicho festival".

La comuna destacó que "toda intervención en la vía pública deberá contar con la autorización municipal correspondiente" y señaló que su objetivo es "garantizar el orden, la limpieza y la seguridad, promoviendo una participación organizada" del evento.