Festival de San Sebastián 2026: las 12 películas que competirán por el Premio Horizontes Latinos

Con producciones de Costa Rica, México, Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, 12 películas competirán en la sección “Horizontes Latinos” del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, España.

Este apartado está dedicado a obras dirigidas por cineastas de origen latino y producidas total o parcialmente en Latinoamérica.

La película Siempre soy tu animal materno, segunda cinta de la costarricense Valentina Maurel, ganadora del Premio Horizontes Latinos en el 2022, será la encargada de abrir esta sección del festival del 2026.

También se estrenará mundialmente A Professora de Francês/The French Teacher, cuarto largometraje de ficción del brasileño Ricardo Alves Jr. Se trata de un thriller psicológico en el que una mujer que regresa a casa tras enfermar su padre es acogida por vecinos de una congregación religiosa que amenazan su identidad y su cordura.

Los colombianos Juan Miguel Gelacio y Esteban Hoyos García regresan a San Sebastián con su última película, Cinco años, cuatro meses, estrenada en Karlovy Vary, República Checa. La producción cuenta la historia de una mujer que sigue el rastro de un oscuro rumor para encontrar a su hijo desaparecido en el conflicto armado de Colombia.

El tren fluvial, dirigido por los argentinos Lucas A. Vignale, recientemente fallecido, y Lorenzo Ferro, quien también es actor, es uno de los dos filmes argentinos que compiten en esta edición.

La segunda es La ilusión de un verano sin fin, un documental de la fotógrafa argentina Alessandra Sanguinetti, rodado durante 25 años, que sigue la infancia, adolescencia y maternidad de dos primas que viven en la pampa.

La chilena Dominga Sotomayor regresa al festival con La Perra, una adaptación libre de la novela homónima de Pilar Quintana, galardonada con un Palm Dog en la Quincena de Cineastas de Cannes.

El director de fotografía y realizador mexicano de largometrajes de no ficción Bruno Santamaría Razo se lanza a la ficción con Seis meses en el edificio rosa con azul, estrenado en la Semana de la Crítica de Cannes y que en el 2022 recibió el Premio al Mejor Proyecto del Foro de Coproducción y el Premio Dale!.

Estos títulos se suman a las películas mexicanas con coproducción española ya anunciadas: Ceniza en la boca, de Diego Luna; Chicas tristes, de Fernanda Tovar, y Moscas, de Fernando Eimbcke; la chilena El deshielo, de Manuela Martelli, y la paraguaya Narciso, de Marcelo Martinessi, que será la encargada de clausurar la sección.

Este es el listado completo de las películas que optan al Premio Horizontes Make & Mark, dotado con 35 mil euros (unos 40 mil 400 dólares o 308 mil 500 quetzales), destinados al productor mayoritario de la película y al distribuidor español:

Siempre soy tu animal materno, de Valentina Maurel (Costa Rica)

A Professora de Francês/The French Teacher, de Ricardo Alves Jr. (Brasil)

Cinco años, cuatro meses, de Juan Miguel Gelacio y Esteban Hoyos García (Colombia)

El tren fluvial, de Lucas A. Vignale y Lorenzo Ferro (Argentina)

La ilusión de un verano sin fin, de Alessandra Sanguinetti (Argentina)

La Perra, de Dominga Sotomayor (Chile)

El deshielo, de Manuela Martelli (Chile)

Narciso, de Marcelo Martinessi (Paraguay)

Seis meses en el edificio rosa con azul, de Bruno Santamaría Razo (México)

Ceniza en la boca, de Diego Luna (México)

Chicas tristes, de Fernanda Tovar (México)

Moscas, de Fernando Eimbcke (México)

Además, las primeras o segundas películas de sus directores, como Narciso, Chicas tristes, El deshielo, Cinco años, cuatro meses, El tren fluvial, Siempre soy tu animal materno y La ilusión de un verano sin fin, optan también al Premio DAMA de la Juventud, atribuido por un jurado formado por 150 estudiantes de entre 18 y 25 años.

Con información de EFE