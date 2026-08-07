“Son como niños 3”: Netflix confirma la nueva película con Adam Sandler y parte del elenco original

Después de dos exitosas películas y de más de una década desde la última, se anunció la tercera entrega de Son como niños, que traerá de vuelta a Adam Sandler y su característico humor.

“¡Todo el equipo vuelve para Son como niños 3! Ya en producción”, publicó Netflix en sus redes sociales, donde anunció que la nueva película ya se encuentra en desarrollo.

En la publicación de Instagram destaca una fotografía que muestra al elenco original sentado alrededor de una mesa, así como otra imagen donde se ve una claqueta de cine con el título Son como niños 3, servida en un plato.

El mismo Adam Sandler confirmó la noticia en su cuenta oficial de Instagram, donde publicó la fotografía grupal y escribió: “¡Los extrañé!”.

La nueva entrega será dirigida por Kyle Newacheck, mientras que el guion estará a cargo del propio Adam Sandler junto con Tim Herlihy, colaboradores habituales de la franquicia.

El rodaje también contará con la participación de actores como Chris Rock, Kevin James, David Spade, Rob Schneider, Salma Hayek, Maria Bello y Maya Rudolph. Además, se incorporan Julie Bowen, Deon Cole y Bailee Madison.

Sin embargo, Cameron Boyce, quien interpretó al hijo de Lenny Feder en las dos primeras películas, falleció en el 2019, por lo que se desconoce cómo abordará Netflix la ausencia de su personaje en la historia.

La primera película de Son como niños se estrenó en el 2010. Es una comedia sobre cinco amigos y excompañeros de equipo que se reúnen años después, junto con sus esposas e hijos, para rendir tributo a su entrenador de baloncesto de la infancia, quien acaba de fallecer. Pronto se dan cuenta de que ser mayores no significa que hayan madurado.

Son como niños 2 llegó en el 2013 y muestra a Lenny (Adam Sandler) cuando se muda con su familia al pequeño pueblo donde él y sus amigos crecieron. Esta vez, los adultos son quienes aprenden de sus hijos en el último día de clases.

Aunque aún se desconoce la trama de la nueva historia, Son como niños 3 mostraría a los protagonistas varios años después, cuando sus hijos ya son adultos. Medios internacionales especulan que el grupo de amigos emprenderá un viaje por Europa, donde tendrá nuevas aventuras mientras sobrevive a la nueva etapa de su vida.

Hasta el momento no se ha revelado la fecha de estreno, pero la noticia del rodaje ya ha despertado la nostalgia de sus seguidores, quienes la esperan con ansias.