Karol G: canciones, colaboraciones y dolor en “No me arrepiento de sentir tanto”, su nuevo disco

No me arrepiento de sentir tanto, el nuevo disco de Karol G, vio la luz este viernes 7 de agosto del 2026, fecha oficial de su lanzamiento, y quedó disponible en todas las plataformas de música digital.

La colombiana Carolina Giraldo, mejor conocida como Karol G o “La Bichota”, hace un recorrido por el dolor, el enojo, el amor y el desamor a lo largo de 14 canciones en las que contradice sus sentimientos: en un momento quiere recuperar el amor de un ser querido, al mismo que insulta minutos más tarde en otra de las canciones del álbum.

El disco llega a más de un año de Tropicoqueta, su quinto álbum, que reunió bachata, merengue, cumbia, mambo y vallenato para honrar sus raíces latinoamericanas, según dijo en su momento la artista.

El álbum llega también unos meses después de que se confirmara su ruptura con el cantante colombiano Feid, con quien tuvo una relación de cuatro años.

No me arrepiento de sentir tanto mantiene el ritmo urbano que ha caracterizado a Karol G a lo largo de su carrera, pero agrega un toque melancólico, no solo por los títulos de los temas, sino también por la letra y el ritmo de algunos de ellos.

Ahora espera que con este nuevo trabajo —que nace “sin pretensiones”— sus seguidores conecten “con su emoción más profunda”, según expresó desde Estados Unidos a través de TikTok, horas antes de que se publicara el álbum y en medio de su gira Viajando Por El Mundo Tropitour, con la que visitará España, México y otros países.

Desamor, dolor y enojo...

A veces a capela y a veces sobre la pista de baile, en su nuevo disco Karol G se muestra triste, dolida y decepcionada, renuncia “oficialmente” al amor en Bebiendo lágrimas y después le pregunta a la luna por su relación con el sol en Eclipse.

La colombiana ya había adelantado el tono de su nuevo disco con un mensaje promocional en Instagram en el que hablaba de dolores que rompen y cambian a las personas, que las vacían por dentro, lo cual plasmó en canciones como Si lo ven y Después de ti.

“Después de ti se me acabó la vida, no aprendo a vivir sin tu compañía, (...) esto no es estar triste, son ganas de morirse”, dice.

La rabia también se manifiesta en Te llevas To, el primer tema del álbum, donde reclama: “eres un cabrón, igual todo te importa cero”.

En Maybe expone sus dudas y se cuestiona “si vivió buenos tiempos o si vienen los mejores”, para luego volver a rendirse en Final feliz, una confesión desesperada en la que ruega por el regreso de su amado.

Las voces que la acompañan

El álbum No me arrepiento de sentir tanto, de Karol G, incluye colaboraciones con reconocidos artistas como Bruno Mars, Drake, Judeline y Rusowsky, quienes acompañan el recorrido sentimental de la artista en diferentes canciones.

Bruno Mars, quien lleva semanas como el artista más escuchado del mundo en Spotify, impulsado por el éxito de The Romantic, la acompaña en Still, un dueto completamente en inglés sobre amar sin condiciones, incluso con el corazón roto.

En Ahí, el tema en español junto al canadiense Drake, se plantea un amor que queda en pausa porque no es posible ahora mismo.

Karol G también invitó a los españoles Judeline y Rusowsky, exponentes del subgénero bedroom pop, a unir sus voces, ritmo y estilo en BbY WOW.

A esta variedad de sonidos se suma la música grupera mexicana, que, luego del éxito de Mi ex tenía razón, vuelve en este disco con Alguien que te amaba, donde se da cuenta de lo perecedero del amor.

El sexto disco de Karol G, No me arrepiento de sentir tanto, está disponible en las plataformas de música desde este viernes 7 de agosto del 2026.

Con información de EFE.