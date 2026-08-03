Karol G, “Cien años de soledad” y “Ted Lasso” protagonizan los estrenos de la primera semana de agosto

En una semana marcada por grandes estrenos en las plataformas de streaming, Karol G también celebrará el lanzamiento de su nuevo álbum No me arrepiento de sentir tanto, el cual estará disponible a partir de este viernes 7 de agosto del 2026.

La cantante colombiana sorprendió a sus seguidores el miércoles 29 de julio al anunciar su nuevo disco durante un concierto en Toronto, Canadá.

"El próximo 7 de agosto sale mi nuevo disco, un disco que no veo la hora de cantar con todos ustedes, se llama No me arrepiento de sentir tanto", anunció la cantante colombiana durante el tercer concierto de su gira Viajando por el mundo. Tropitour.

La nueva producción discográfica promete un regreso al estilo urbano que la hizo famosa, como lo demostró con el tema Matadora, que estrenó el 24 de julio en Chicago, durante el primer concierto del Tropitour.

El material se publicará un año después de Tropicoqueta, el álbum con el que rindió homenaje a sus raíces latinas.

Además del disco de Karol G, esta semana también se estrenarán la segunda parte de Cien años de soledad y la temporada final de Ted Lasso.

Cien años de soledad constará de ocho capítulos que conforman la segunda parte de la adaptación de la obra de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura de 1982, llevada a la pantalla con un equipo enteramente colombiano.

La primera parte, estrenada a finales del 2024, fue un éxito. La producción obtuvo cuatro Premios Platino, incluido el de mejor miniserie.

La segunda entrega llegará a Netflix el miércoles 5 de agosto para concluir la historia de la familia Buendía en el mítico Macondo.

Ese mismo día también se estrenará la cuarta y última temporada de Ted Lasso, la serie creada por Jason Sudeikis, que se transmite en Apple TV.

Desde su estreno en el 2020, la producción ha cosechado una exitosa trayectoria que incluye trece premios Emmy y dos Globos de Oro.

Los diez nuevos episodios seguirán a Ted (Sudeikis), quien regresa a Richmond para entrenar a un equipo femenino de fútbol de segunda división. Se estrenará un capítulo por semana, a partir del miércoles 5 de agosto, hasta el último, que se emitirá el 7 de octubre.

También regresan Hannah Waddingham, como Rebecca Welton; Brett Goldstein, como Roy Kent; Juno Temple, como Keeley Jones; Brendan Hunt, como el entrenador Beard, y Jeremy Swift, como Leslie Higgins.

Con información de EFE.