Nuevo álbum de Karol G: “No me arrepiento de sentir tanto” ya tiene fecha de estreno

Karol G sorprendió a sus seguidores con el anuncio del lanzamiento de su próximo álbum, No me arrepiento de sentir tanto, que saldrá a la venta el próximo 7 de agosto del 2026, poco más de un año después de su trabajo anterior, Tropicoqueta.

"El próximo 7 de agosto sale mi nuevo disco, un disco que no veo la hora de cantar con todos ustedes, se llama No me arrepiento de sentir tanto", anunció la cantante colombiana durante el tercer concierto de su gira Viajando por el mundo. Tropitour, celebrado la noche del miércoles en Toronto, Canadá.

La Bichota ya presentó el tema Matadora al inicio de esta gira, el viernes 24 de julio, en Chicago, lo que anunciaba la posibilidad de un nuevo álbum, que será su sexto disco de estudio.

"Tengo un anuncio para darles, Toronto. Llevo un par de meses trabajando en un proyecto, llevo un par de meses encerrada haciendo música nueva, llevo un par de meses un poco de este color que tenemos en este momento en el escenario (azul), llevo un par de meses preparando un segmento que entrará a ser parte de este tour", dijo la artista antes de anunciar el disco, según un video publicado en sus redes sociales, el cual ya acumuló más de 500 mil "me gusta".

Junto con el video, la cantante, originaria de Medellín, publicó una fotografía de perfil con el título del álbum, lo que ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que esa imagen sea la portada del disco.

El álbum llega durante la gira de presentación de Tropicoqueta, un homenaje a las raíces latinas en el que mezcla merengue, bachata, mambo y mariachi, y cuenta con colaboraciones de Greeicy, Manu Chao y Marco Antonio Solís.

Tropicoqueta se lanzó el 20 de junio del 2025 y el 24 de julio del 2026 comenzó una gira que, hasta ahora, incluye 64 conciertos en 20 países, según datos de su sitio web oficial.

Después de dos conciertos en Chicago, la cantante continuó la gira en Toronto antes de regresar a Estados Unidos, donde tiene previsto presentarse el 2 de agosto en Washington.

La gira Viajando por el mundo. Tropitour recorrerá Colombia, España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana y Costa Rica. Sin embargo, entre las fechas confirmadas no figura ninguna presentación en su natal Medellín.

El tour concluirá exactamente un año después de su inicio, el 24 de julio del 2027, en el estadio San Siro, de Milán, Italia. Las ciudades con más presentaciones serán Santiago de Chile y Madrid, ambas con cuatro.

"Empezamos el tour y yo no puedo estar más feliz, emocionada, agradecida y aún entendiendo todo lo que está por venir!!! Los outfits, los letreros, la energía, ¡Chicago, wow, 2 noches para no olvidar! La última foto es un poco como me siento al respecto, ¡ya quiero verlos a todos! ¡Vamos!", escribió Karol G en Instagram horas antes del inicio de la gira.

Y agregó: "¡A este disco le debo TODO y le entregaré TODO! Viajar por el mundo me hizo valorar cada vez más de dónde vengo y este disco me permitió compartirlo con el mundo. Feliz aniversario TROPICOQUETA y feliz aniversario a todos los que entendieron su magia y vibran con él".