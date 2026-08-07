Michael Jackson tendrá una segunda película: cuándo se estrenará la secuela de “Michael”

La exitosa película biográfica de Michael Jackson que llegó a los cines simplemente como Michael tendrá una segunda parte que se prevé estrenar a finales del 2027 o principios del 2028.

Lionsgate, la productora del filme, comenzará a rodar la segunda entrega a finales del 2026 o principios del 2027, según información de la revista Variety.

Tras una recaudación de US$ 1.016 millones en todo el mundo, Michael se convirtió en la película biográfica que más ha recaudado en la historia del cine. Desde su estreno, el 21 de abril del 2026, la película ha recaudado US$372 millones en Norteamérica y US$643 millones en el resto del mundo.

La producción, protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, y dirigida por Antoine Fuqua, narra la trayectoria del artista desde sus comienzos en los Jackson 5 hasta convertirse en una superestrella.

La primera entrega concluye con la gira Bad, de 1987, y en la segunda película se tenía previsto abordar las acusaciones de abuso sexual, pero los planes tuvieron que cambiar por términos legales.

Los abogados de la herencia de Jackson descubrieron una cláusula en el acuerdo alcanzado con uno de los acusadores que impedía que este fuera representado en cualquier producción de este tipo, por lo que la productora tuvo que rehacer una parte de la historia.

"Ahora mismo estamos centrados sobre todo en cómo asegurarnos que podemos ofrecer, al precio adecuado, la secuela más grande y mejor posible. Eso es lo que el público va a querer y lo que se merece después de la experiencia que les ofrecimos la primera vez", dijo Adam Fogelson, directivo de la compañía.

Aunque aún no se ha revelado qué periodo de la vida de Jackson abordará la segunda película, Fogelson indicó que incluirá varias secuencias, "especialmente algunas grandes secuencias musicales, que se rodaron anteriormente y que casi con toda seguridad se incorporarán".

La segunda película de Michael comenzará a filmarse a finales del 2026 o principios del 2027, y se espera que llegue a los cines al culminar ese año o a principios del 2028.

Con información de EFE