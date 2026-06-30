Película de Michael Jackson rompe récord histórico y se convierte en la biografía más taquillera de todos los tiempos

A poco más de dos meses de su estreno, Michael, la película sobre la vida de Michael Jackson, se convirtió en la película biográfica más taquillera de todos los tiempos.

La producción, estrenada el 23 de abril del 2026, ya suma US$977 millones recaudados en todo el mundo, con lo que superó a Oppenheimer, del director Christopher Nolan, que ostentaba el récord entre las películas basadas en personajes reales, con US$975 millones recaudados a nivel mundial, según Variety.

Michael ya se perfilaba desde hace semanas como la película biográfica musical más taquillera, tras superar a Bohemian Rhapsody, sobre Queen, estrenada en el 2018, que generó US$911 millones en todo el mundo y ahora ocupa el tercer lugar por recaudación.

Pese a que los críticos de cine se han quejado de que ofrece una visión edulcorada de la vida de Jackson, al omitir las acusaciones de abuso sexual contra el cantante durante la última etapa de su carrera, el largometraje ha recaudado US$607.2 millones fuera de Estados Unidos y US$370.2 millones en ese país.

El éxito llegó desde su estreno, cuando obtuvo US$97 millones en Estados Unidos y US$217 millones a nivel mundial, con lo que rompió el récord de taquilla para las películas biográficas musicales establecido por Straight Outta Compton, del 2015, que había logrado US$60 millones.

La producción sobre el autor de Thriller es distribuida por Lionsgate en Estados Unidos y por Universal en los mercados internacionales. Se ha mantenido como un éxito de taquilla durante la competitiva temporada de estrenos, según agregó la revista especializada.

Dirigida por Antoine Fuqua, Michael narra la trayectoria del artista desde su participación en el grupo The Jackson 5, integrado por cuatro de sus hermanos, hasta convertirse en el "Rey del Pop".

El sobrino de Michael Jackson, Jaafar Jackson, debutó como actor para interpretar al cantante. El elenco también incluye a Colman Domingo y Nia Long como sus padres, Joe y Katherine Jackson.

Entre otros récords, Michael es ya la película más taquillera de Lionsgate de todos los tiempos, al superar a Los juegos del hambre: en llamas (The Hunger Games: Catching Fire), del 2013, que recaudó US$865 millones, sin ajustar por inflación.

Según Variety, se espera que el estudio dé luz verde, por lo menos, a una película más sobre la vida de Jackson.