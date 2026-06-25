Michael Jackson: la historia de la última fotografía tomada en la ambulancia y vendida por US$500 mil

Hoy se cumplen 17 años del fallecimiento del "rey del pop", Michael Jackson. El artista murió el 25 de junio del 2009, pocas horas después de un ensayo. De aquel momento quedó una polémica fotografía tomada por un paparazzi, la cual fue vendida por US$500 mil.

Semanas antes, Jackson se había mostrado confundido, incapaz de recordar las letras de sus canciones. Sin embargo, el día antes de su muerte, el artista lucía renovado: había logrado completar un ensayo de más de tres horas en el Staples Center de Los Ángeles, con un repertorio completo que dejó sorprendido a su equipo.

Horas más tarde, ya en la madrugada del 25 de junio, el cantante llegó a la mansión que alquilaba en North Carolwood Drive, en la exclusiva zona de Holmby Hills, Los Ángeles.

«Exhausto pero eufórico, le rogó al doctor Conrad Murray, su médico personal, que le administrara propofol, el potente anestésico que usaba cada noche para conciliar el sueño. Murray evitó dárselo y recurrió a otros sedantes. Llevaba días intentando cortar ese hábito. Entonces comenzó el protocolo habitual: Valium, lorazepam, midazolam. Varios de cada uno, en dosis crecientes, sin resultado. Jackson seguía despierto. Finalmente, cerca de las 10.40 horas, cedió y le inyectó 25 miligramos del anestésico. Poco después, el músico quedó finalmente dormido», narra Infobae.

El médico salió de la habitación e hizo algunas llamadas, pero cuando regresó, alrededor del mediodía, Michael no respiraba.

Según testimonios citados por el medio de comunicación, Murray guardó algunos implementos médicos y, luego, llamó al 911 e intentó practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras llegaba la ambulancia. Al recibir a los paramédicos les dijo que el artista no tomaba ningún medicamento.

Mientras tanto, afuera se encontraba el paparazzi Alfred Ibáñez, quien solía vigilar el lugar para captar al artista en su vida cotidiana. Al ver la ambulancia, llamó a su jefe, Ben Evenstad, para alertarlo. Este, a su vez, llamó a Christopher Weiss, quien estaba a unos 13 kilómetros, para que dejara todo y fuera con él.

Al llegar, aún encontraron la ambulancia y, cuando comenzó a retroceder para salir de la mansión, Evenstad gritó a sus fotógrafos: "Esta podría ser la foto más grande de la historia. Acérquense a las ventanas y disparen. No me importa si no pueden ver. Solo disparen".

Pese a los intentos del guardaespaldas por alejarlos, los paparazzi apoyaron sus cámaras contra el vidrio de la ambulancia y comenzaron a disparar, sin siquiera poder ver dónde estaba Jackson.

Mientras seguían la ambulancia hasta el Centro Médico de la Universidad de California, Weiss revisó su cámara. «Pensé: “No lo conseguí”. Me deprimió perder una foto que podría haber sido importante», contó en una oportunidad, sin saber que entre las imágenes almacenadas había una fotografía valiosa.

Al terminar la jornada, Evenstad reunió todas las tarjetas de memoria y, en la de Weiss, encontró su mina de oro: una fotografía de Jackson de perfil, atado a una camilla, mientras los paramédicos le practicaban compresiones torácicas y le suministraban oxígeno por la boca.

«Chris, compensaste cada tontería que hayas hecho en tu vida. Tenemos una imagen utilizable de M. J. en la parte trasera», le dijo al autor en una llamada.

Momentos después se conoció la noticia de que el artista había muerto y la polémica fotografía, la última del artista con vida, se vendió por unos US$500 mil a la revista OK!.