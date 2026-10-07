Festival del Centro Histórico 2026: concierto inaugural y agenda de actividades del 7 al 11 de octubre

Este miércoles 7 de octubre arranca el Festival del Centro Histórico 2026 (FCH), cuya 29 edición acogerá más de 150 actividades gratuitas en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala y culminará el 17 de octubre.

La agenda comienza con el concierto de inauguración Acuarelas chapinas, del compositor guatemalteco Manuel Martínez-Sobral, a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil Municipal. El evento tendrá lugar este miércoles 7 de octubre, a las 19 horas, en la Catedral Metropolitana, 7a. avenida 6-73, zona 1.

“Es la primera vez que este concierto se adapta para una sinfónica. Es un concierto de cuatro melodías que forman parte de la cotidianidad del guatemalteco: ir a misa, ir al mercado, tomar el café, etcétera. Es reconocer y escuchar estas obras de arte de guatemaltecos, tocadas por jóvenes guatemaltecos, para que todos las disfrutemos”, cuenta María José Avendaño, presidenta del Comité Organizador del FCH.

Las actividades continuarán durante otros 10 días y propiciarán encuentros entre vecinos, visitantes y artistas en torno a la cultura y la historia del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, que este año celebra 250 años de fundación.

Este festival se ha celebrado de manera ininterrumpida durante 29 años, desde 1998, cuando el Centro Histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, con el objetivo de “llevar el arte a las calles, las avenidas y los espacios del Centro Histórico, a través de los artistas que llenan estos espacios con su arte y su pasión”, explica Avendaño.

Estas son las actividades programadas para la primera semana del Festival del Centro Histórico, desde hoy hasta el domingo 11 de octubre:

Miércoles 7 de octubre

Concierto de inauguración del 29 Festival del Centro Histórico, Acuarelas chapinas, en la Catedral Metropolitana, a las 19 horas

Jueves 8 de octubre

Conferencia Jornadas del Patrimonio: Proceso de restauración de sitios arqueológicos prehispánicos en Guatemala, por el arquitecto Raúl Noriega (DECORSIAP), en la Biblioteca Nacional de Guatemala “Luis Cardoza y Aragón”, Salón Rafael Landívar, a las 10 horas

Recorrido guiado por la historia de Guatemala, en el Museo Nacional de Historia, de 14 a 16 horas

Círculo de lectura Leyendas y tradiciones de Guatemala, en el Museo Nacional de Historia, de 14 a 17 horas

Concierto del Día del Niño Ensamble infantil, por el Quinteto Xocomil y el Cuarteto Primavera, en el Palacio Nacional de la Cultura, Patio de la Vida, a las 15 horas

Lecturas interpretativas, en el cuarto control del Palacio Nacional de la Cultura (gradas sobre la 6 calle, entre 6 y 7 avenidas, zona 1), a las 16 horas

Concierto inclusivo, por el Coro Nacional de Personas con Discapacidad “César Augusto Hernández”, en la Plaza Mayor de la Constitución, a las 16 horas

Presentación teatral La Asamblea de las mujeres, de Aristófanes, dirigida por Estuardo Galdámez, en la Universidad Popular, Sala de Teatro “Manuel Galich”, a las 19 horas

Viernes 9 de octubre

Recorrido Permanencia voluntaria: Un viaje histórico por los antiguos cines de la ciudad, guiado por Juan Francisco Carrera. Visita en trolley por sitios de interés del Centro Histórico, de 8.30 a 14 horas. Cupo limitado. Inscripción previa: llenar formulario en festivaldelcentrohistorico.com

Presentación de danza contemporánea y coreográfica, en el Centro Cultural Universitario, Salón Mayor, de 9 a 10.30 horas

Visita guiada por la Biblioteca César Brañas, en la Biblioteca César Brañas, de 9 a 11 y de 13 a 15 horas

Recorrido Murales del Crédito Hipotecario Nacional, visita al proyecto de restauración de los murales del maestro Roberto González Goyri, guiada por la arquitecta Ana Lucía Barrios, de 9 a 12 horas. Punto de encuentro: Crédito Hipotecario Nacional, lobby exterior. Cupo limitado. Inscripción previa: llenar formulario en festivaldelcentrohistorico.com

Apertura de la exposición pictórica de ESARTE, en el lobby del Centro Cultural Universitario, a las 10.30 horas

Proyección de cine peruano, en el Centro Cultural Universitario, Salón Mayor, a las 11 horas

Concierto de marimba y transmisión en vivo del programa Senderos de Hormigo, en la Plaza Mayor de la Constitución, de 11 a 13 horas

Recorrido guiado por la historia de Guatemala, en el Museo Nacional de Historia, de 14 a 16 horas

Ciclo de cine latinoamericano, en el Centro Cultural Universitario, Salón Mayor, de 14 a 18 horas

Rock Fest Radiorama 92 —13a. edición—, en la Plaza Mayor de la Constitución, de 15 a 19 horas

Concierto Música que une nuestras naciones —III Encuentro Internacional de Arpistas—, con Arpas en Armonía y músicos invitados nacionales e internacionales, en el Antiguo Club Americano (Anexo Centro Cultural Municipal), a las 19 horas

Sábado 10 de octubre

Recorrido guiado Ruta González Goyri. Visita en trolley por sitios de interés con obras del maestro Roberto González Goyri, de 8.30 a 13 horas. Cupo limitado. Inscripción previa: llenar formulario en festivaldelcentrohistorico.com

Recorrido Colonial y moderno, guiado por Williams Estrada. Visita en trolley por sitios de interés de la Ciudad de Guatemala, de 8.30 a 14 horas. Cupo limitado. Inscripción previa: llenar formulario en festivaldelcentrohistorico.com

Visita-taller Tradiciones de mi familia, dirigida por la licenciada Flor Santizo, en el Museo de la Universidad de San Carlos, de 10 a 11.30 horas

Actividad lúdica Espiral histórica, en el Museo Nacional de Historia, de 10 a 12 horas

Cuentacuentos infantil Enredos de poesía: narración oral y animación de objetos, por Delmy Felipe, en la Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise, a las 10.30 horas

Actividad infantil Proyecto Colibrí presenta: Cuentos bajo los Balcones, en La Teca, a las 11 horas

Charla y degustación Presentación del café de Santa Rosa en métodos artesanales, impartida por Dulce Romero, máster en Ciencia y Economía del Café, en Ambrosía Casa del Café, de 13.30 a 15 horas. Cupo limitado. Inscripción previa: llenar formulario en festivaldelcentrohistorico.com

Recorrido guiado por la historia de Guatemala, en el Museo Nacional de Historia, de 14 a 16 horas

Recital de música de cámara Beethoven: Ecos de la Pastoral, por el Cuarteto Metropolitano e invitados, en Casa Ibargüen, a las 15 horas

Proyección del documental Cine de calle: San Sebastián, un barrio de abolengo, en el Museo del Holocausto Guatemala, a las 15 horas

Actividad infantil El Centro está de miedo: cuentos, monstruos y máscaras con Exploradores de cuentos, por Encuenthada, en La Teca, a las 15 horas

Clase de acondicionamiento corporal para todo público, dirigida por la magíster Antonieta Pérez, frente al Portal de la Sexta (6 avenida, entre 6 y 8 calles, zona 1), a las 15 horas

Presentación Danzas tradicionales, por el Ballet Moderno y Folklórico Nacional de Guatemala, en el Palacio Nacional de la Cultura, Patio de la Vida, a las 15 horas

Tarde de cuentacuentos infantil: colección Árbol de vida, en Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise, a las 15.30 horas

Lectura performática de poesía y exposición Dispositivos del lenguaje, en La Teca, a las 16.30 horas

Concierto popular, por la Marimba de Concierto de Bellas Artes, en la Plaza Mayor de la Constitución, a las 18 horas

Presentación del Grupo de Teatro de Arte Universitario, en el Centro Cultural Universitario, Sala del TAU, a las 18 horas

Domingo 11 de octubre

Recorrido Guardianas del tiempo: ceibas, historia y ciudad, guiado por Jeydy Trinidad. Visita en trolley por sitios de interés de la Ciudad de Guatemala, de 8.30 a 14 horas. Cupo limitado. Inscripción previa: llenar formulario en festivaldelcentrohistorico.com

Súper clase de baile: acondicionamiento físico, zumba y actividades deportivas del Programa Sustantivo Mujer y exhibición del Juego de Pelota Maya del Programa Sustantivo de Juegos Autóctonos y Tradicionales, en la Plaza Mayor de la Constitución, de 9 a 12 horas

Presentación del libro Cacao, un tesoro que perdura, en Casa Ibargüen, a las 10.30 horas

Cuentos al Viento en el Cerrito, en el Cerro del Carmen, parque interior (Banca Castillo Hermanos, Plazoleta Rotaria y Fuente Colonial), de 11 a 13 horas

Lectura de poesía y open mic La Ruleteca #53, en La Teca, a las 11.30 horas

Recorrido guiado por la historia de Guatemala, en el Museo Nacional de Historia, de 14 a 16 horas

Presentación del Grupo de Teatro de Arte Universitario, en el Centro Cultural Universitario, Sala del TAU, a las 18 horas

Concierto Voces de Hormigo, por la Agrupación Marimbística Q'ojonel Soon, en la Plaza Mayor de la Constitución, a las 19 horas

Fechas

El Festival del Centro Histórico se celebra del miércoles 7 al sábado 17 de octubre del 2026

Hora

Diferentes horarios, según las actividades

Lugar

Centro Histórico, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Entrada

Gratuita. Algunas actividades requieren inscripción previa en festivaldelcentrohistorico.com

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