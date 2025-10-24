Festival del dulce típico antigüeño: gastronomía, música y tradición en un solo lugar

Santa Catarina Bobadilla será el epicentro donde la tradición y la gastronomía se unirán en el Festival del Dulce Típico Antigüeño 2025, una actividad que busca exponer la riqueza de los dulces tradicionales del país.

Desde las clásicas canillitas de leche hasta las bolitas de tamarindo, este festival realza la cultura guatemalteca a través de recetas ancestrales. Muchos de estos dulces han sido transmitidos de generación en generación y continúan elaborándose de forma artesanal por manos guatemaltecas.

Hechos a base de frutas, semillas y leche, estos dulces no solo ofrecen una experiencia de sabor, sino también un legado cultural. En esta segunda edición del festival se presentará una variedad que incluye cocadas, higos en miel, frutas de mazapán, barras de pepitoria y naranjitas.

La Municipalidad de Antigua Guatemala ha extendido la invitación para disfrutar del “sabor, el color y la tradición que hacen única a nuestra Antigua Guatemala”, considerada uno de los principales referentes de la gastronomía dulce del país.

Además de los dulces típicos, el festival contará con atracciones como marimba en vivo y presentaciones de talento local.

Fecha:

26 de octubre

Hora:

De 8 a 17 horas

Lugar:

Santa Catarina Bobadilla

Precio:

El evento será gratuito.

Transporte disponible:

Habrá servicio de bus gratuito desde la Plaza Mayor de Antigua Guatemala, de 8 a 17 horas.

