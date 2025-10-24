Festival del dulce típico antigüeño: gastronomía, música y tradición en un solo lugar

Escenario

Festival del dulce típico antigüeño: gastronomía, música y tradición en un solo lugar

El sabor guatemalteco se vivirá en el Festival del Dulce Típico Antigüeño, una actividad que resalta la tradición culinaria del país. Así será el evento y los puntos de visita.

|

time-clock

Rosario Luna de Yaquian, Maria Mecedes Yaquien, se especializan en hacer dulces tpicos guatemaltecos desde hace ya dcadas esto viene de tradicin familiar y son las dueas de Dulces Yaquian. Fotografa: Erick Avila. Fecha:13/10/2022.

Antigua Guatemala celebrara su segundo festival de dulces típicos. (Foto:Prensa Libre: Erick Avila)

Santa Catarina Bobadilla será el epicentro donde la tradición y la gastronomía se unirán en el Festival del Dulce Típico Antigüeño 2025, una actividad que busca exponer la riqueza de los dulces tradicionales del país.

Desde las clásicas canillitas de leche hasta las bolitas de tamarindo, este festival realza la cultura guatemalteca a través de recetas ancestrales. Muchos de estos dulces han sido transmitidos de generación en generación y continúan elaborándose de forma artesanal por manos guatemaltecas.

Hechos a base de frutas, semillas y leche, estos dulces no solo ofrecen una experiencia de sabor, sino también un legado cultural. En esta segunda edición del festival se presentará una variedad que incluye cocadas, higos en miel, frutas de mazapán, barras de pepitoria y naranjitas.

La Municipalidad de Antigua Guatemala ha extendido la invitación para disfrutar del “sabor, el color y la tradición que hacen única a nuestra Antigua Guatemala”, considerada uno de los principales referentes de la gastronomía dulce del país.

Además de los dulces típicos, el festival contará con atracciones como marimba en vivo y presentaciones de talento local.

Fecha:

26 de octubre

Hora:

De 8 a 17 horas

Lugar:

Santa Catarina Bobadilla

Precio:

El evento será gratuito.

Transporte disponible:

Habrá servicio de bus gratuito desde la Plaza Mayor de Antigua Guatemala, de 8 a 17 horas.

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Municipalidad Antigua Guatemala (@muniantiguagt)

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Antigua Guatemala Dulces típicos  Gastronomia guatemalteca Qué hacer en Guatemala Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS