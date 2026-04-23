Festival del Pepián 2026: sabor, cultura y música en San Juan del Obispo

En su sexta edición, San Juan del Obispo abre sus puertas al público para celebrar el Festival del Pepián 2026, evento en el que la gastronomía local resaltará, y uno de los platillos tradicionales más representativos del país será el centro de la celebración.

Entre aromas, recetas generacionales y sabores únicos, cocineros de San Juan del Obispo ofrecerán más de 20 recetas locales de pepián. Además, cada una de las cocineras o cocineros tendrá otro platillo tradicional.

Daniel Machán, uno de los organizadores, destacó que los visitantes podrán encontrar otros platillos típicos como gallo en chicha, piloyada antigüeña, tamales, tostadas y atoles, entre otros.

Como parte de la celebración, el festival contará con música al ritmo de la marimba Maderas Chapinas, además de presentaciones especiales como el quinteto de violines y la orquesta de la Municipalidad de Antigua Guatemala, destacó Machán.

San Juan del Obispo también ofrecerá a sus visitantes venta de artesanías, productos derivados del níspero y gastronomía típica. Asimismo, contará con traslados desde Antigua Guatemala hasta la aldea.

Fecha:

14 de junio de 2026

Hora:

De 8 a 17 horas

Lugar:

San Juan del Obispo, Antigua Guatemala

Entrada:

Ingreso libre

Habrá transporte gratuito de Antigua Guatemala a San Juan del Obispo

Actividades:

Presentación de marimba Maderas Chapinas

Gastronomía

Artesanías

Artistas invitados

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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