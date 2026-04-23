Escenario
Festival del Pepián 2026: sabor, cultura y música en San Juan del Obispo
Uno de los platillos más representativos del país se celebrará en San Juan del Obispo, donde los asistentes podrán disfrutar de distintas versiones del pepián, así como de música y diversas actividades.
El pepián es uno de los platillos tradicionales de Guatemala que serán celebrados en San Juan el Obispo. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
En su sexta edición, San Juan del Obispo abre sus puertas al público para celebrar el Festival del Pepián 2026, evento en el que la gastronomía local resaltará, y uno de los platillos tradicionales más representativos del país será el centro de la celebración.
Entre aromas, recetas generacionales y sabores únicos, cocineros de San Juan del Obispo ofrecerán más de 20 recetas locales de pepián. Además, cada una de las cocineras o cocineros tendrá otro platillo tradicional.
Daniel Machán, uno de los organizadores, destacó que los visitantes podrán encontrar otros platillos típicos como gallo en chicha, piloyada antigüeña, tamales, tostadas y atoles, entre otros.
Como parte de la celebración, el festival contará con música al ritmo de la marimba Maderas Chapinas, además de presentaciones especiales como el quinteto de violines y la orquesta de la Municipalidad de Antigua Guatemala, destacó Machán.
San Juan del Obispo también ofrecerá a sus visitantes venta de artesanías, productos derivados del níspero y gastronomía típica. Asimismo, contará con traslados desde Antigua Guatemala hasta la aldea.
Fecha:
14 de junio de 2026
Hora:
De 8 a 17 horas
Lugar:
San Juan del Obispo, Antigua Guatemala
Entrada:
Ingreso libre
Habrá transporte gratuito de Antigua Guatemala a San Juan del Obispo
Actividades:
- Presentación de marimba Maderas Chapinas
- Gastronomía
- Artesanías
- Artistas invitados
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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
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