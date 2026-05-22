Festival del Tayuyo y la Chicha: el evento que celebra los sabores ancestrales y la tradición gastronómica de San Pedro Las Huertas

Los platillos tradicionales de las comunidades son una de las riquezas que hacen única a Guatemala, una herencia que ha pasado de generación en generación. Con este motivo, San Pedro Las Huertas celebrará la tercera edición del Festival del Tayuyo y la Chicha.

Los sabores ancestrales podrán degustarse por medio del tayuyo y de diversos platillos guatemaltecos, así como de una de las bebidas comunitarias más destacadas del país: la chicha. Para ello, familias de la localidad prepararán sus mejores recetas para conmemorar los saberes gastronómicos de la comunidad y celebrar junto con los visitantes el sabor representativo de su localidad.

Por medio de un comunicado, los organizadores resaltaron que este III Festival del Tayuyo y la Chicha promete ofrecer algunos de los sabores más exquisitos de la comida autóctona de la aldea San Pedro Las Huertas, en Antigua Guatemala. Más allá de compartir el sabor, también celebrará la memoria de los abuelos, de quienes se heredaron estas recetas.

El presidente de la Comisión Local de Turismo, Roberto García, compartió que este festival es importante porque forma parte de la tradición de la fiesta patronal de la comunidad, que se celebrará el 29 de junio en honor a San Pedro Apóstol.

Esta actividad reunirá a diversos cocineros que conservan el legado de estas recetas, todas diferentes gracias a la herencia familiar. Asimismo, contará con la participación de más de 50 artesanos.

La actividad, dedicada para toda la familia, contará con juegos, música, talleres y sabores representativos de la localidad. Esto es lo que debe saber para participar.

Fecha:

6 y 7 de junio del 2026

Hora:

A partir de las 9 horas

Lugar:

Plazuela de San Pedro Las Huertas, Antigua Guatemala

Entrada:

Ingreso libre

Cronograma de actividades:

Talleres

Gastronomía

Artesanías

Actividades infantiles

Música

Transporte para visitantes:

Los organizadores destacaron que el evento contará con transporte gratuito desde la plaza central de Antigua Guatemala hacia San Pedro Las Huertas y viceversa.

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