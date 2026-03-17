Escenario
Festival en el Parque Justo Rufino Barrios: arte, música, diversión y gastronomía se reunirán en la zona 21
El Parque Justo Rufino Barrios, en la zona 21, será el escenario de un festival familiar que reunirá música, arte, gastronomía y entretenimiento. Estas son las actividades programadas para la jornada.
Festival en el Parque Justo Rufino Barrios llevara el arte, música, diversión y gastronomía a la zona 21 (Foto Prensa Libre: Cortesía Municipalidad de Guatemala)
Un sábado diferente en la zona 21 es la premisa del Festival en el Parque Justo Rufino Barrios, que invita a vecinos del sector y de la Ciudad de Guatemala a reunirse para vivir un momento de diversión y unión familiar.
El evento contará con música y espectáculos en vivo, que permitirán a niños y adultos disfrutar de un ambiente recreativo. Con presentaciones de Panchorizo, Marimba Orquesta y María del Rosario, así como espectáculos infantiles, la actividad busca promover la convivencia entre los asistentes.
Para los niños habrá actividades recreativas, mientras que los adultos podrán disfrutar de baile y música en vivo. Asimismo, el espacio ofrecerá gastronomía, artesanías y juegos.
Las mascotas también encontrarán un espacio dentro del festival, ya que será pet friendly. Este es el cronograma de actividades y lo que debe saber sobre la actividad.
Fecha:
Sábado 21 de marzo
Horario:
10 a 20 horas
Lugar:
Parque Justo Rufino Barrios, zona 21
Entrada:
Ingreso libre
Cronograma de actividades:
- Clases de zumba: 10 horas
- Show de Bluey y sus amigos: 11 horas
- Show de Ronald McDonald: 12 horas
- Presentación de Panchorizo: 13 horas
- Big Band Municipal “Parques con Swing”: 16 horas
- Marimba Orquesta y María del Rosario: 17.30 horas
- Basico3 y Justo Gómez: 19 horas
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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
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