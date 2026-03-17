Festival en el Parque Justo Rufino Barrios: arte, música, diversión y gastronomía se reunirán en la zona 21

Un sábado diferente en la zona 21 es la premisa del Festival en el Parque Justo Rufino Barrios, que invita a vecinos del sector y de la Ciudad de Guatemala a reunirse para vivir un momento de diversión y unión familiar.

El evento contará con música y espectáculos en vivo, que permitirán a niños y adultos disfrutar de un ambiente recreativo. Con presentaciones de Panchorizo, Marimba Orquesta y María del Rosario, así como espectáculos infantiles, la actividad busca promover la convivencia entre los asistentes.

Para los niños habrá actividades recreativas, mientras que los adultos podrán disfrutar de baile y música en vivo. Asimismo, el espacio ofrecerá gastronomía, artesanías y juegos.

Las mascotas también encontrarán un espacio dentro del festival, ya que será pet friendly. Este es el cronograma de actividades y lo que debe saber sobre la actividad.

Fecha:

Sábado 21 de marzo

Horario:

10 a 20 horas

Lugar:

Parque Justo Rufino Barrios, zona 21

Entrada:

Ingreso libre

Cronograma de actividades:

Clases de zumba: 10 horas

Show de Bluey y sus amigos: 11 horas

Show de Ronald McDonald: 12 horas

Presentación de Panchorizo: 13 horas

Big Band Municipal “Parques con Swing”: 16 horas

Marimba Orquesta y María del Rosario: 17.30 horas

Basico3 y Justo Gómez: 19 horas

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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