Voces poéticas de más de una docena de países se darán cita del 25 al 28 de noviembre en el Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango (FIPQ), que celebrará su vigesimoprimera edición. La fiesta literaria se ha convertido en uno de los encuentros poéticos más importantes de América Latina gracias a la promoción del diálogo intercultural.

Las actividades se celebrarán en Quetzaltenango y en distintas ciudades del occidente del país, entre ellas: Huehuetenango, San Juan Ostuncalco, Concepción Chiquirichapa, Coatepeque, Nahualá, Ayutla, Mazatenango, Retalhuleu, Chi Xot y Quetzaltenango.

"Todas las actividades son libres y gratuitas al público, reafirmando el compromiso institucional del FIPQ con la democratización del arte, la cultura y la articulación comunitaria", asegura la organización liderada por el poeta Marvin García Citalán.

Dedicatoria y méritos

En esta ocasión el festival es dedicado al antropólogo y educador Roney Edelberto Alvarado-Gamarro. Nacido en Cunén, El Quiché (1,959), radicado y formado como quetzalteco desde 1,962. Realizó sus estudios en el histórico Instituto Normal para Varones de Occidente (INVO), donde lideró movimientos estudiantiles de secundaria en la década de los setenta. Es Licenciado en Pedagogía y Antropólogo por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); Doctor en Educación por la Universidad de La Salle (Costa Rica) y Posdoctorado en Estudios de Pensamiento Complejo por la Universidad de La Habana (Cuba).

Entre sus logros y aportes se cuentan ser fundador de la Asociación Pop Wuj (1992), presidente del Centro de Estudios Mayas Adrián Inés Chávez (TIMACH) (1993) y actual miembro honorario, integrante de la Liga Maya Guatemala (2005) como responsable del área de

Antropología, socio fundador de la Asociación 32 Volcanes (2019), donde lidera el área de Promoción del Pensamiento e Investigación.





El “Pueblo Originado”: memoria, identidad y territorio Uno de los aportes centrales de su pensamiento es la propuesta de la categoría “Pueblo Originado”, con la que Alvarado-Gamarro busca nombrar y comprender una parte de las identidades mestizas surgidas en Guatemala a partir de la historia colonial.

Agendas

Miércoles 25: Día de inauguración

Jueves 26: Lecturas de poesía

Viernes 27: Lecturas y talleres

Sábado 28: Día de clausura

Actividades destacadas



Feria de arte, gastronomía y libros, miércoles 25 de noviembre, 15 horas

en Gobernación Departamental de Quetzaltenango. (13 Avenida 5-19, Zona 1,

Quetzaltenango).

Ceremonia inaugural y homenaje al pensador Roney Edelberto

Alvarado-Gamarro, miércoles 25 de noviembre, 17 horas en Gobernación

Departamental de Quetzaltenango. (13 Avenida 5-19, Zona 1, Quetzaltenango).



Alvarado-Gamarro, miércoles 25 de noviembre, 17 horas en Gobernación Departamental de Quetzaltenango. (13 Avenida 5-19, Zona 1, Quetzaltenango). Lectura de poesía, jueves 26 de noviembre, 19:30 horas, en segundo nivel,

Torre Central, Parque Intercultural. (21 Avenida y 4a Calle, Zona 3,

Quetzaltenango)

Torre Central, Parque Intercultural. (21 Avenida y 4a Calle, Zona 3, Quetzaltenango) Lectura de poesía, jueves 26 de noviembre, 19:30 horas, Consulado de

Carrera de México en Quetzaltenango. (2a. Calle 3-90, zona 4, La Esperanza,

Quetzaltenango).



Carrera de México en Quetzaltenango. (2a. Calle 3-90, zona 4, La Esperanza, Quetzaltenango). Presentación de la memoria del 21 FIPQ, libro que reúne una selección de

poemas de las y los poetas invitados, viernes 27 de noviembre, 19:30 horas,

sede de Asociación 32 Volcanes. (9a. Calle 9-38, Zona 1, Quetzaltenango).



poemas de las y los poetas invitados, viernes 27 de noviembre, 19:30 horas, sede de Asociación 32 Volcanes. (9a. Calle 9-38, Zona 1, Quetzaltenango). Ceremonia de clausura, sábado 28 de noviembre, desde las 19:00 horas, en

Gobernación Departamental de Quetzaltenango.(13 Avenida 5-19, Zona 1,

Quetzaltenango).



Redes sociales:



Facebook: Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango

Instagram: @FIPQ_metafora

Ubicación