Festival Internacional de Títeres llenará de magia y color a la ciudad y municipios de Sololá

Compañías nacionales e internacionales pondrán en escena una serie de espectáculos, saberes y experiencias para promover el arte titiritero y las artes escénicas.

La inauguración será el viernes 20 de febrero, a las 14:30 horas, en el Teatro Manuel Galich de la Universidad Popular, 10a. calle 10-32 zona 1; con la presentación de “Uffa”, teatro de figura y pantomima del grupo italiano Renato Curci.

Durante los siguientes días, hasta el sábado 7 de marzo, el Festival Titiritlán ofrecerá funciones de títeres tradicionales y contemporáneos, teatro de objetos, sombras, talleres formativos, charlas y actividades comunitarias en municipios de la cuenca del Lago de Atitlán.

La actividad es organizada por la Asociación Chúmbala Cachúmbala, en busca de la profesionalización del sector y el intercambio artístico entre países.

Fechas:

Del viernes 20 de febrero al sábado 7 de marzo.

Horarios:

Diferentes horarios. Ver programa abajo.

Lugares:

Teatro Manuel Galich de la Universidad Popular, zona 1 de la Ciudad de Guatemala; y distintos municipios de la cuenca del Lago de Atitlán.

Entrada:

Entrada gratuita.

Programa:

Viernes 20 de febrero, Teatro Manuel Galich de la UP, Ciudad de Guatemala: inauguración “Uffa” del grupo italiano Renato Curci, a las 14:30 horas.

Teatro Manuel Galich de la UP, Ciudad de Guatemala: inauguración “Uffa” del grupo italiano Renato Curci, a las 14:30 horas. Del lunes 23 al viernes 27 de febrero, en Santa Catarina Palopó: taller “Títeres Corpóreos”, impartido por Renato Curci, para las personas que se inscribieron.

en Santa Catarina Palopó: taller “Títeres Corpóreos”, impartido por Renato Curci, para las personas que se inscribieron. Sábado 28 de febrero, plaza de Santa Catarina Palopó: Cuentos de Kamishibai, (El Salvador), a las 16 horas.

plaza de Santa Catarina Palopó: Cuentos de Kamishibai, (El Salvador), a las 16 horas. Domingo 1 de marzo, mirador San Antonio Palopó: espectáculo de Adalett (Cuba), a las 17 horas.

mirador San Antonio Palopó: espectáculo de Adalett (Cuba), a las 17 horas. Lunes 2 de marzo, San Pedro la Laguna: espectáculo Marilinda (Guatemala), a las 10 horas; y Renato Curci (Italia), a las 15 horas.

San Pedro la Laguna: espectáculo Marilinda (Guatemala), a las 10 horas; y Renato Curci (Italia), a las 15 horas. Miércoles 4 de marzo, Santiago Atitlán: espectáculo de Lenin Hijo de la Luna (Perú), a las 10 horas; y de Renato Curci (Italia), a las 11 horas.

Santiago Atitlán: espectáculo de Lenin Hijo de la Luna (Perú), a las 10 horas; y de Renato Curci (Italia), a las 11 horas. Jueves 5 de marzo, Centro Cultural Sotz’Il: espectáculo de Jay Adalett (Cuba), a las 10 horas; y de Andarte Sonando (Mexico), a las 15 horas.

Centro Cultural Sotz’Il: espectáculo de Jay Adalett (Cuba), a las 10 horas; y de Andarte Sonando (Mexico), a las 15 horas. Viernes 6 de marzo, Colegio PanaKids, Panajachel: espectáculo de Lenin Hijo de la Luna (Perú), a las 9 y 10 horas. Centro Cultural la Galeria, Panajachel: Andarte Sonado (México), a las 18:30 horas.

Colegio PanaKids, Panajachel: espectáculo de Lenin Hijo de la Luna (Perú), a las 9 y 10 horas. Centro Cultural la Galeria, Panajachel: Andarte Sonado (México), a las 18:30 horas. Sábado 7 de marzo, Biblioteca Popular de Panajachel: espectáculo de Andarte Sonado (México), a las10:30 horas. Centro Cultural la Galeria: Cierre del Festival con Renato Curci (Italia), a las 18:30 horas.



