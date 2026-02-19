Escenario
Festival Internacional de Títeres llenará de magia y color a la ciudad y municipios de Sololá
Con una programación que comienza el viernes 20 de febrero, el XIX Festival Internacional Titiritlán Guatemala celebrará el arte titiritero.
El espectáculo del Festival Internacional de Títeres llega a Guatemala. (Foto Prensa Libre: Festival Titiritlán)
Compañías nacionales e internacionales pondrán en escena una serie de espectáculos, saberes y experiencias para promover el arte titiritero y las artes escénicas.
La inauguración será el viernes 20 de febrero, a las 14:30 horas, en el Teatro Manuel Galich de la Universidad Popular, 10a. calle 10-32 zona 1; con la presentación de “Uffa”, teatro de figura y pantomima del grupo italiano Renato Curci.
Durante los siguientes días, hasta el sábado 7 de marzo, el Festival Titiritlán ofrecerá funciones de títeres tradicionales y contemporáneos, teatro de objetos, sombras, talleres formativos, charlas y actividades comunitarias en municipios de la cuenca del Lago de Atitlán.
La actividad es organizada por la Asociación Chúmbala Cachúmbala, en busca de la profesionalización del sector y el intercambio artístico entre países.
Fechas:
Del viernes 20 de febrero al sábado 7 de marzo.
Horarios:
Diferentes horarios. Ver programa abajo.
Lugares:
Teatro Manuel Galich de la Universidad Popular, zona 1 de la Ciudad de Guatemala; y distintos municipios de la cuenca del Lago de Atitlán.
Entrada:
Entrada gratuita.
Programa:
- Viernes 20 de febrero, Teatro Manuel Galich de la UP, Ciudad de Guatemala: inauguración “Uffa” del grupo italiano Renato Curci, a las 14:30 horas.
- Del lunes 23 al viernes 27 de febrero, en Santa Catarina Palopó: taller “Títeres Corpóreos”, impartido por Renato Curci, para las personas que se inscribieron.
- Sábado 28 de febrero, plaza de Santa Catarina Palopó: Cuentos de Kamishibai, (El Salvador), a las 16 horas.
- Domingo 1 de marzo, mirador San Antonio Palopó: espectáculo de Adalett (Cuba), a las 17 horas.
- Lunes 2 de marzo, San Pedro la Laguna: espectáculo Marilinda (Guatemala), a las 10 horas; y Renato Curci (Italia), a las 15 horas.
- Miércoles 4 de marzo, Santiago Atitlán: espectáculo de Lenin Hijo de la Luna (Perú), a las 10 horas; y de Renato Curci (Italia), a las 11 horas.
- Jueves 5 de marzo, Centro Cultural Sotz’Il: espectáculo de Jay Adalett (Cuba), a las 10 horas; y de Andarte Sonando (Mexico), a las 15 horas.
- Viernes 6 de marzo, Colegio PanaKids, Panajachel: espectáculo de Lenin Hijo de la Luna (Perú), a las 9 y 10 horas. Centro Cultural la Galeria, Panajachel: Andarte Sonado (México), a las 18:30 horas.
- Sábado 7 de marzo, Biblioteca Popular de Panajachel: espectáculo de Andarte Sonado (México), a las10:30 horas. Centro Cultural la Galeria: Cierre del Festival con Renato Curci (Italia), a las 18:30 horas.
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.