Festival navideño en la Usac: juegos, comida y exhibición de autos para encender la magia de las fiestas

En un ambiente de convivencia, alegría y espíritu navideño, llega a la Universidad de San Carlos de Guatemala el Festival Navideño Usac 2025, un espacio de sana diversión para estudiantes universitarios, amigos y familias.

Con gran atractivo para grandes y chicos, esta edición presentará una exhibición especial de autos inspirados en los personajes de Cars, como Rayo McQueen, Mate y el pequeño Guido.

El festival también contará con actividades para los amantes de los videojuegos, quienes podrán sumergirse en el mundo digital en el furgón gamer, donde se desarrollarán competencias entre jóvenes con diferentes juegos. Entre las atracciones, el festival ofrecerá juegos interactivos de Cool Games, con los que los sancarlistas podrán disfrutar de un rato de sana diversión.

Otra de las actividades planeadas será la presencia de food trucks, que ofrecerán una gran variedad de platillos para todos los gustos. El evento se realizará durante cinco días, en los que habrá diversas actividades.

Fecha:

Del 3 al 7 de noviembre

Hora:

A partir de las 11 horas

Lugar:

Plaza de las banderas, Universidad de San Carlos de Guatemala, zona 12 de la Ciudad de Guatemala

Precios:

Entrada libre

