Escenario
Festival Panza Beerdaze 2025: música, arte y cerveza artesanal en Antigua Guatemala
Más de 12 cervecerías artesanales se reunirán en Antigua Guatemala para celebrar el Panza Beerdaze 2025, que combina música en vivo, arte, gastronomía y actividades únicas en un solo fin de semana.
Artistas nacionales y propuestas culturales darán vida a un evento que celebra lo hecho a mano y lo local. (Foto Prensa Libre: Cortesía)
La ciudad colonial será el escenario del próximo Festival Panza Beerdaze 2025, un encuentro que celebra la camaradería entre cervecerías locales y la pasión por lo hecho a mano. Ofrecerá una experiencia que combina música en vivo, arte, gastronomía y actividades únicas.
El evento reunirá el espíritu festivo de los años setenta en un solo fin de semana, para que los guatemaltecos disfruten de un entorno natural, vibrante y creativo.
Con la participación de más de 12 cervecerías artesanales de Guatemala, los asistentes también podrán disfrutar de arte en vivo, espacios para fotografías, venta de ropa de segunda mano y una propuesta gastronómica variada.
Artistas nacionales participantes:
Sábado 16 de agosto
- Delta Records Vinyl DJ Set
- Midlife Crisis
- Pintura en vivo
- Glass Collective
- One Man Band
- Live screen printing durante todo el día
Domingo 17 de agosto
- Berrinche
- Musicantes
- Fabiola Roudha
- Live screen printing durante toda la jornada
Fecha
16 y 17 de agosto
Hora
11 a 23 horas (ambos días)
Lugar
Kilómetro 51.5 RN-10, camino a San Miguel Dueñas, Ciudad Vieja, Guatemala
Precio
- Preventa: Q95 (disponible hasta el viernes 15, a las 18 horas)
- Día del evento: Q125
Incluye vaso conmemorativo, sudadera exclusiva del evento, dos boletos de bebida y brazalete de acceso para ambos días.
Venta de entradas
Preventa en: Cervecería 14, El Depósito 14 grados, Playa 14, Terraza 14 o vía WhatsApp al número 5933-2947.
Si desea conocer más información puede consultarlo a través de las redes sociales @cerveceriacatorce.
