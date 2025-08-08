Festival Panza Beerdaze 2025: música, arte y cerveza artesanal en Antigua Guatemala

Festival Panza Beerdaze 2025: música, arte y cerveza artesanal en Antigua Guatemala

Más de 12 cervecerías artesanales se reunirán en Antigua Guatemala para celebrar el Panza Beerdaze 2025, que combina música en vivo, arte, gastronomía y actividades únicas en un solo fin de semana.

Artistas nacionales y propuestas culturales darán vida a un evento que celebra lo hecho a mano y lo local. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

La ciudad colonial será el escenario del próximo Festival Panza Beerdaze 2025, un encuentro que celebra la camaradería entre cervecerías locales y la pasión por lo hecho a mano. Ofrecerá una experiencia que combina música en vivo, arte, gastronomía y actividades únicas.

El evento reunirá el espíritu festivo de los años setenta en un solo fin de semana, para que los guatemaltecos disfruten de un entorno natural, vibrante y creativo.

Con la participación de más de 12 cervecerías artesanales de Guatemala, los asistentes también podrán disfrutar de arte en vivo, espacios para fotografías, venta de ropa de segunda mano y una propuesta gastronómica variada.

Artistas nacionales participantes:

Sábado 16 de agosto

  • Delta Records Vinyl DJ Set
  • Midlife Crisis
  • Pintura en vivo
  • Glass Collective
  • One Man Band
  • Live screen printing durante todo el día

Domingo 17 de agosto

  • Berrinche
  • Musicantes
  • Fabiola Roudha
  • Live screen printing durante toda la jornada

Fecha

16 y 17 de agosto

Hora

11 a 23 horas (ambos días)

Lugar

Kilómetro 51.5 RN-10, camino a San Miguel Dueñas, Ciudad Vieja, Guatemala

Precio

  • Preventa: Q95 (disponible hasta el viernes 15, a las 18 horas)
  • Día del evento: Q125

Incluye vaso conmemorativo, sudadera exclusiva del evento, dos boletos de bebida y brazalete de acceso para ambos días.

Venta de entradas

Preventa en: Cervecería 14, El Depósito 14 grados, Playa 14, Terraza 14 o vía WhatsApp al número 5933-2947.

Si desea conocer más información puede consultarlo a través de las redes sociales @cerveceriacatorce.

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.

ESCRITO POR:

Belinda S. Martínez

Periodista de Prensa Libre del área de bienestar y cultura.

Lee más artículos de Belinda S. Martínez

ARCHIVADO EN:

Cerveza artesanal  Festival de música Qué hacer en Guatemala 
