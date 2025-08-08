Festival Panza Beerdaze 2025: música, arte y cerveza artesanal en Antigua Guatemala

La ciudad colonial será el escenario del próximo Festival Panza Beerdaze 2025, un encuentro que celebra la camaradería entre cervecerías locales y la pasión por lo hecho a mano. Ofrecerá una experiencia que combina música en vivo, arte, gastronomía y actividades únicas.

El evento reunirá el espíritu festivo de los años setenta en un solo fin de semana, para que los guatemaltecos disfruten de un entorno natural, vibrante y creativo.

Con la participación de más de 12 cervecerías artesanales de Guatemala, los asistentes también podrán disfrutar de arte en vivo, espacios para fotografías, venta de ropa de segunda mano y una propuesta gastronómica variada.

Artistas nacionales participantes:

Sábado 16 de agosto

Delta Records Vinyl DJ Set

Midlife Crisis

Pintura en vivo

Glass Collective

One Man Band

Live screen printing durante todo el día

Domingo 17 de agosto

Berrinche

Musicantes

Fabiola Roudha

Live screen printing durante toda la jornada

Fecha

16 y 17 de agosto

Hora

11 a 23 horas (ambos días)

Lugar

Kilómetro 51.5 RN-10, camino a San Miguel Dueñas, Ciudad Vieja, Guatemala

Precio

Preventa: Q95 (disponible hasta el viernes 15, a las 18 horas)

Día del evento: Q125

Incluye vaso conmemorativo, sudadera exclusiva del evento, dos boletos de bebida y brazalete de acceso para ambos días.

Venta de entradas

Preventa en: Cervecería 14, El Depósito 14 grados, Playa 14, Terraza 14 o vía WhatsApp al número 5933-2947.

Si desea conocer más información puede consultarlo a través de las redes sociales @cerveceriacatorce.

