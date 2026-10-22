“Fiebre de frontera”: escritor guatemalteco gana premio Elena Poniatowska 2026 con novela sobre migración

El escritor guatemalteco Mario Cordero Ávila ganó el Concurso Iberoamericano de Cuento y Novela Elena Poniatowska Amor 2026 con su obra Fiebre de frontera, una novela sobre la migración en las fronteras latinoamericanas.

“Este premio significa para mí el comienzo de una carrera literaria. Llevo unos treinta años escribiendo, pero ha sido en los últimos meses cuando me he tomado el tiempo de terminar proyectos y de buscar espacios donde publicar. Con este galardón espero que se abran nuevas puertas: seguir escribiendo, encontrar lectores y explorar caminos que hasta ahora no había considerado”, expresó el escritor.

Mario Haroldo Cordero Ávila es licenciado en Letras por la Universidad de San Carlos, escritor y comunicador guatemalteco. Su obra destacó entre más de dos mil textos, entre cuentos y novelas, que participaron en la sexta edición del certamen impulsado por la Fundación Elena Poniatowska Amor, en México.

De acuerdo con el dictamen del jurado, la narrativa de Cordero Ávila destaca por su capacidad de sumergir al lector de forma explícita y vivencial en las problemáticas contemporáneas de Iberoamérica. La novela se adentra en atmósferas de soledad, climas extremos y tensiones derivadas de la desigualdad social que viven los migrantes.

“Competir en un certamen con cerca de 700 novelas y más de mil cuentos no es sencillo, y llegar hasta esta instancia ya representa un logro. Por eso quiero reconocer a todas las personas que participaron y decirles a quienes no ganaron que sigan escribiendo”, dijo el autor, cuya obra tendrá un tiraje inicial de mil ejemplares.

El premio Elena Poniatowska Amor 2026 se suma a otros reconocimientos recibidos a lo largo de su carrera:

Primer lugar del Certamen Nacional de Narrativa (AZCCA), con el libro de cuentos Manual para vender el alma (Metáfora, 2026)

Ganador del VIII Premio Nacional de Ensayo Francisco Albizúrez Palma, con el texto "Eduardo Halfon y la poética del fragmento: autoficción, recuerdo y constelación narrativa"

Mención honorífica de la IV edición del Concurso de Cuento de la Biblioteca de la CFCE Antigua, con el cuento "Las trenzas de la abuela Milagros"

El Concurso Iberoamericano de Cuento y Novela Elena Poniatowska Amor 2026 también galardonó diez cuentos, que se reunirán en una antología con un tiraje inicial de mil ejemplares. Los cuentos ganadores son:

"Cómo se depositan los ácaros en las cosas que no se mueven", de Moira Karina Irigoyen (Argentina)

"El aljibe", de Edgar Leonel Chávez González (México)

"El Diablo y yo nos entendemos", de Humberto Guadalupe Vázquez Galindo (México)

"El mar devuelve voces", de Celso Cristóbal Aguirre Quinde (Ecuador)

"Flashback", de Miguel Aguirre Bernal (Colombia)

"Galileo", de José Ignacio Scasserra (Argentina)

"Tocar a Marta", de Anahí Flores (Argentina)

"Un fantasma de dorado", de Carlos Iván Cortés Cruz (México)

"Una sinfonía inconclusa de Mahler", de Oscar Antonio Bonilla Armijo (México)

"Zalata de cruces", de Mauricio Vargas Sánchez (México)

La ceremonia oficial de premiación se celebrará el 26 de noviembre del 2026 en la Fundación Elena Poniatowska Amor, con la presencia de los autores galardonados. Dos días después, las obras se presentarán en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

El jurado de esta edición estuvo conformado por la escritora Elena Poniatowska, quien a sus 94 años participó en la revisión de las piezas finalistas, así como por Javier Aranda Luna, Elvia Ardalani, Laura García y Giselle Escalante.

La selección se realizó mediante seudónimos, por lo que la identidad de los participantes se conoció hasta que se eligieron las obras ganadoras.

“Durante el anuncio del resultado se dieron a conocer los nombres del jurado, y me alegra saber que está integrado por profesionales de las letras y la edición, y que mi novela haya sido aceptada. En particular, porque fue leída y valorada por la señora Elena Poniatowska, una referencia indiscutible de las letras latinoamericanas”, concluyó Cordero Ávila.