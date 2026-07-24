Escenario
Los libros de autores guatemaltecos más vendidos en Filgua 2026: conozca los títulos
Le preguntamos a algunas de las librerías y editoriales que participaron en Filgua 2026, cuáles fueron los libros de autores guatemaltecos más vendidos y acá le contamos cuáles son.
En Filgua 2026 se presentaron 214 libros de autores guatemaltecos . (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
Consultamos a algunas de las librerías y editoriales que tuvieron un estand en Filgua 2026 cuál fue el título de autor guatemalteco que más vendieron. A continuación, los incluimos en orden alfabético.
Guatemala, las líneas de su mano, Luis Cardoza y Aragón
Publicada originalmente en 1955, el autor dibuja la fisonomía de su patria con la precisión del cirujano y la sensibilidad del poeta, al fusionar el ensayo histórico, la crónica de viaje, la crítica política y la memoria íntima.
Hábitos felinos, María de los Ángeles Linares Mendoza
El misterio y la sensualidad de los gatos, su universo individualista y la energía tan particular que los envuelve se convierten en parte de un imaginario. Poesía contemporánea, pero con estructura.
La resistencia kaqchikel, Demetrio Cojtí
El autor presenta una reconstrucción histórica sustentada en una amplia revisión bibliográfica y documental. Mediante una combinación de crónicas coloniales, investigaciones contemporáneas y fuentes indígenas, busca comprender la historia de Guatemala desde sus pueblos originarios.
nota
La Constitución Política de Guatemala, Edgar Ortiz Romero
En este ensayo político, Edgar Ortiz Romero analiza qué instituciones diseñó nuestra Constitución para garantizar esos derechos y, sobre todo, cómo están funcionando en la práctica.
Monstruos y pájaros, Dina Fernández
Una obra donde lo cotidiano se agrieta para revelar nuestra oscuridad. En estos relatos habitan monstruos: los que siembran violencia, los que abusan de su poder para conseguir silencios y los ecos de pasados más complejos de lo que intuimos.
Orquídeas de Guatemala, José Monzón y Edgar Mó
Libro fotográfico con información básica sobre su taxonomía, distribución y conocimiento de la especie en el país. Contiene fotografías originales de 462 especies y seis híbridos de orquídeas de Guatemala.
Se fueron de aquí un día y no volvieron, Francisco Pérez de Antón
Entre la sátira, el humor negro y la comedia, estos relatos no ocultan la seriedad de los temas que abordan y exponen, en la brevedad, el talento de este maestro de la narración.
Semillas de lucha, Brisna Caxaj-Rowe
El libro rescata la memoria y el legado de Carlos Caxaj, quien fue un destacado líder estudiantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) durante una de las épocas más oscuras y peligrosas del país.
Tierra y racismo, Laura Hurtado Paz y Paz
El proceso de desposesión de las comunidades q’eqchi’, la apropiación privada de la tierra, la mercantilización de la vida, la sujeción del trabajo y la creciente heterogeneidad interna de las comunidades q’eqchi’ son algunos de los temas de esta investigación.