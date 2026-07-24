Los libros de autores guatemaltecos más vendidos en Filgua 2026: conozca los títulos

Consultamos a algunas de las librerías y editoriales que tuvieron un estand en Filgua 2026 cuál fue el título de autor guatemalteco que más vendieron. A continuación, los incluimos en orden alfabético.

Guatemala, las líneas de su mano, Luis Cardoza y Aragón

Publicada originalmente en 1955, el autor dibuja la fisonomía de su patria con la precisión del cirujano y la sensibilidad del poeta, al fusionar el ensayo histórico, la crónica de viaje, la crítica política y la memoria íntima.

(Foto Prensa Libre: cortesía Piedrasanta)

Hábitos felinos, María de los Ángeles Linares Mendoza

El misterio y la sensualidad de los gatos, su universo individualista y la energía tan particular que los envuelve se convierten en parte de un imaginario. Poesía contemporánea, pero con estructura.

(Foto Prensa Libre: Cortesía La Pepita Editorial)

La resistencia kaqchikel, Demetrio Cojtí

El autor presenta una reconstrucción histórica sustentada en una amplia revisión bibliográfica y documental. Mediante una combinación de crónicas coloniales, investigaciones contemporáneas y fuentes indígenas, busca comprender la historia de Guatemala desde sus pueblos originarios.

(Foto Prensa Libre: cortesía Maya' Wuj)

nota

La Constitución Política de Guatemala, Edgar Ortiz Romero

En este ensayo político, Edgar Ortiz Romero analiza qué instituciones diseñó nuestra Constitución para garantizar esos derechos y, sobre todo, cómo están funcionando en la práctica.

(Foto Prensa Libre: cortesía Kitapenas)

Monstruos y pájaros, Dina Fernández

Una obra donde lo cotidiano se agrieta para revelar nuestra oscuridad. En estos relatos habitan monstruos: los que siembran violencia, los que abusan de su poder para conseguir silencios y los ecos de pasados más complejos de lo que intuimos.

(Foto Prensa Libre: cortesía Sophos)

Orquídeas de Guatemala, José Monzón y Edgar Mó

Libro fotográfico con información básica sobre su taxonomía, distribución y conocimiento de la especie en el país. Contiene fotografías originales de 462 especies y seis híbridos de orquídeas de Guatemala.

(Foto Prensa Libre: cortesía UVG)

Se fueron de aquí un día y no volvieron, Francisco Pérez de Antón

Entre la sátira, el humor negro y la comedia, estos relatos no ocultan la seriedad de los temas que abordan y exponen, en la brevedad, el talento de este maestro de la narración.

(Foto Prensa Libre: Cortesía De Museo)

Semillas de lucha, Brisna Caxaj-Rowe

El libro rescata la memoria y el legado de Carlos Caxaj, quien fue un destacado líder estudiantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) durante una de las épocas más oscuras y peligrosas del país.

(Foto Prensa Libre F&G Editores)

Tierra y racismo, Laura Hurtado Paz y Paz

El proceso de desposesión de las comunidades q’eqchi’, la apropiación privada de la tierra, la mercantilización de la vida, la sujeción del trabajo y la creciente heterogeneidad interna de las comunidades q’eqchi’ son algunos de los temas de esta investigación.