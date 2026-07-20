“Me siento dignificada con este reconocimiento”: Rigoberta Menchú agradece homenaje en Filgua 2026

Orgullosa de sus raíces y enfocada en promover las enseñanzas ancestrales de los pueblos indígenas, la guatemalteca maya k'iche' Rigoberta Menchú Tum celebró la importancia de las obras impresas en la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua), que desarrolló su 23 edición del 7 al 19 de julio.

Rigoberta Menchú Tum obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1992 y ha recibido más de 30 doctorados honoríficos en el ámbito de las humanidades, otorgados por universidades de América Latina, Europa y Asia —entre estas, la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam)—.

Menchú también ha sido condecorada con varios reconocimientos, entre los cuales destacan el nombramiento como embajadora de Buena Voluntad de la Unesco, en 1996; el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, en 1998; el Premio Iberoamericano José Martí, en el 2002; la Condecoración del Águila Azteca, en el 2010, y la Orden Cultural Rubén Darío, en el 2010, entre otros.

Recientemente, la Asociación Gremial de Editores de Guatemala (Ageg) y el Ministerio de Cultura y Deportes organizaron la 23 Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua 2026) y le infundieron un significado especial al dedicarla a Menchú Tum y contar con Alemania como país invitado de honor, dos elementos que, de acuerdo con los organizadores, fortalecieron el intercambio cultural y la proyección internacional de la feria.

Con un llamado a fortalecer la lectura, el pensamiento crítico y el diálogo como pilares del desarrollo del país, Filgua 2026 fue catalogada como el encuentro literario y cultural más importante de Centroamérica.

¿Qué significa para usted que Filgua le dedique la más reciente edición?

Esto es algo extraordinario en mi vida, algo que me marca realmente y me provoca una emoción muy grande, y me siento dignificada con este reconocimiento. También lo asimilo como una gratitud extraordinaria con nuestro país, por lo que agradezco a la Asociación Gremial de Editores de Guatemala, que tomó esta decisión de destacar mi trabajo, pero más allá, por presentar la persona que soy.

Rigoberta Menchú durante el acto inaugural de Filgua 2026. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

¿Está feliz de participar en la Feria Internacional del Libro en Guatemala?

Definitivamente, porque es un lugar de prestigio. Aquí danzan los pensamientos, las propuestas, las ideas, los debates, e inspiran a los artistas y a la niñez de nuestro país.

A propósito de la niñez y la juventud, ¿cómo evalúa su participación en Filgua?

Me ha impactado mucho ver a tantos niños que asisten a Filgua y darme cuenta de que van con sus libros, que ya pueden leer y escribir muy bien. Además, ver a tantos jóvenes y señoritas en este mundo de las letras me provoca alegría, porque con la lectura ampliarán sus horizontes y sus mentes. Estoy segura de que van a salir muchos genios, porque realmente la lectura ofrece un intercambio de conocimientos y eso les permitirá crear y construir.

La guatemalteca maya k'iche' Rigoberta Menchú posa en la reciente edición de Filgua. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

¿Eso les ayudará a ser multidisciplinarios?

En efecto. Muchos de nosotros somos multidisciplinarios gracias a nuestra vida y gracias a nuestras duras experiencias, pero veo muy importante la participación de todos con la lectura, porque permitirá que sean excelentes en varias áreas y ayudará a la economía, la política, la cultura, las identidades, a enaltecer los idiomas y, al final, será una memoria colectiva para el país.

¿Qué temas acapararon su atención en la Feria del Libro?

Sabemos que existe la inteligencia artificial, sabemos que existe la digitalización y hay mucho que podemos aprender con una máquina. Pero aquí en Filgua predominan libros que exponen el talento humano. Hay personas que piensan, y esa es la diferencia de cualquier otra exposición actual contemporánea.

"Ver a tantos jóvenes y señoritas en este mundo de las letras me provoca alegría, porque con la lectura ampliarán sus horizontes y sus mentes”. Rigoberta Menchú Tum, premio nobel de la paz

¿Y cómo fue su participación en Filgua?

Durante algunos momentos compartí en el estand de mi fundación y en otros de varias editoriales que me rindieron homenajes. También participé en conversatorios y otras actividades, pero me sentí halagada de que varios guatemaltecos adquirieran mis publicaciones y me pidieran un autógrafo. Eso me dio la oportunidad de brindarles una atención personalizada.

En su estand también se mostró la medalla del premio nobel. ¿Qué comentarios obtuvo?

Recibí muchos y ha sido gratificante. Exponer el diploma y la medalla en Filgua representa a una mujer que recibió el premio nobel con una formación autodidacta. Representa también lo que estoy haciendo en la actualidad y que me tiene muy feliz en la academia y en la investigación extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Unam.

Medalla del Premio Nobel de la Paz 1992, de Rigoberta Menchú. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

¿Le agrada ser docente?

Me encanta estar con los estudiantes y analizar las normas y las leyes, pero también en relaciones exteriores tengo la oportunidad de ser una mujer oída y he elaborado protocolos para una mejor atención al ser humano en las migraciones, especialmente, en pueblos indígenas y —entre— mujeres vulnerables. Entonces, me siento muy contenta, y ojalá que Guatemala tenga muchos voceros que muevan la cultura, la conciencia y la positividad para este país.

Rigoberta Menchú al lado del diploma y medalla del Premio Nobel de la Paz de 1992, que se exhibe en Filgua 2026. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

¿Le gustaría que se hiciera algo especial con su trabajo y publicaciones?

No exijo nada. Yo ya hice lo mío y, para mi edad, lo único que he dejado es una huella, y esa huella es la que quiero que recuerden.