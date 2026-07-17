Filgua 2026: así es el libro que narra los 125 años del Colegio Alemán de Guatemala

Alemania como país invitado en la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) 2026 fue el motivo perfecto para que el Colegio Alemán de Guatemala contara su historia.

Como parte de las actividades de la feria y en conmemoración del 125 aniversario del establecimiento educativo, el Colegio Alemán presentó el libro Colegio Alemán de Guatemala, 125 años de historia, donde, a través de imágenes y textos, hace un recorrido por más de un siglo de trayectoria.

"El libro relata la historia de estos 125 años de existencia del colegio. El Colegio Alemán abrió por primera vez en 1901. Después de guerras, pandemias y muchísimas situaciones, hubo períodos en que se tuvo que cerrar. El colegio siguió reabriéndose, funcionando y ahora ya es la institución que todos conocemos", cuenta Cecilia Bauer, directora administrativa del Colegio Alemán.

El texto está basado en la investigación realizada por la historiadora y exalumna Regina Wagner sobre la presencia de los alemanes en Guatemala y el surgimiento del Colegio Alemán.

Reconocida como investigadora principal del ejemplar, Wagner contó cómo el colegio abrió en 1901 con 70 alumnos y tuvo que cerrar cuarenta años después debido a la Segunda Guerra Mundial. Luego, en 1957, comenzaron los trámites para refundarlo con el auspicio de la Asociación Alejandro von Humboldt. Finalmente, el Colegio Alemán volvió a abrir el 24 de enero de 1958 con más de 500 alumnos.

Esa historia fue resumida, ilustrada y actualizada hasta este año gracias al trabajo de Virginia Ballester y Andrés Dávila, autores del ejemplar, quienes plasmaron la investigación en una versión conocida como "coffee table book" (libro de mesa de centro), un ejemplar de gran formato y tapa dura diseñado especialmente para exhibirse.

Portada del libro presentado este viernes 17 de julio en Filgua 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía Colegio Alemán de Guatemala)

"Este libro está dirigido a todos los que de alguna manera han hecho posible que este colegio esté donde está y sea lo que es. Evidentemente, en 125 años de historia, muchos ya no están, pero recordamos esos miles de gestos de generosidad, de personas que donaron su tiempo, su ilusión, su esfuerzo, su trabajo y, sobre todo, su compromiso para que este colegio fuera lo que hoy es", dice Ballester.

Agregó que durante el proceso revisaron cientos de fotografías y documentos, algunos con dificultad para restaurarlos, pero con ello lograron contar en cada página la historia de los 125 años.

"Trabajar en este libro ha sido un verdadero honor porque es, hoja por hoja, revisar y recordar aquellas aulas donde muchos de los presentes caminaron, estudiaron y estuvieron. Son las historias que vamos a contar aquí; son sus historias y todos los recuerdos que han hecho tan especial este colegio", expresó Dávila.

Los autores Andrés Dávila y Virginia Ballester presentaron el ejemplar como un homenaje al Colegio Alemán y a quienes han pasado por sus aulas. (Foto Prensa Libre: Delia Franco)

Las autoridades del establecimiento explicaron que con las donaciones de quienes adquieran el ejemplar se creará un fondo patrimonial con el objetivo de contribuir a la educación en Guatemala.

"El colegio ha sido construido muchas veces: por quienes lo fundaron, por quienes lo rescataron, por sus maestros, sus familias, sus alumnos y sus exalumnos; cada generación recibió algo valioso y tuvo que decidir qué hacer con ello. Este libro es una muestra de cómo honrar todas esas manos", concluyó Juan José Barrios, presidente de la junta directiva de la Asociación de Educación y Cultura Alejandro von Humboldt.

El libro recorre los 125 años del Colegio Alemán de Guatemala, basado en la investigación de la historiadora Regina Wagner. (Foto Prensa Libre: Cortesía Embajada de Alemania)

El ejemplar fue presentado este viernes 17 de julio de 2026 en la sala Miguel Ángel Asturias de Filgua 2026. Como preámbulo de la presentación, el coro de niños del Colegio Alemán ofreció un concierto con canciones en alemán y español, el cual cerró con la interpretación de Luna de Xelajú.

El libro Colegio Alemán de Guatemala, 125 años de historia está disponible en Filgua 2026, en la Asociación Alejandro von Humboldt, en el Club Alemán y en el colegio.