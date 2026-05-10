Fiesta de la Música 2026: guía de conciertos, horarios y sedes en Antigua Guatemala

Antigua Guatemala será sede de la Fiesta de la Música 2026, donde se realizarán más de 20 presentaciones de distintos géneros musicales en diversos puntos de la ciudad.

Esta actividad, dirigida por la Alianza Francesa en Antigua Guatemala, se inició en 1982 por iniciativa del Ministerio de Cultura de Francia, con el objetivo de llevar la celebración a las calles y lugares emblemáticos en el marco del solsticio de verano.

Como parte de la celebración, músicos aficionados y profesionales ofrecerán conciertos gratuitos, concepto que, según la organización, fue llevado a Antigua Guatemala.

En su tercera edición, la Fiesta de la Música llevará arte, cultura y celebración a espacios emblemáticos de la ciudad colonial, donde artistas como Tambores del Agua, Maga del Valle y Tío Chkss & DJ Charlo Selecta harán celebrar al público participante.

Fecha

16 de mayo del 2026

Hora

De 15 a 20 horas

Lugar

Centro de Antigua Guatemala

Sedes

Cerro de la Cruz

Arco de Santa Catalina

Parque Central

Atrio del Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE)

Tanque de la Unión

Entrada

Ingreso libre y gratuito

Agenda

Tanque de la Unión

Gerzeta

Género musical: pop urbano

Horario: de 15 a 15.35 horas

Adolfo Saavedra & Antonio Darce

Género musical: latin fusion alternativo

Horario: de 15.45 a 16.20 horas

Halley Lopez

Género musical: pop rock clásico moderno (Violín)

Horario: de 16.30 a 17.05 horas

Die Musik Sound

Género musical: house music

Horario: de 17.15 a 17.50 horas

Suryalist

Género musical: música experimental del mundo, beat box e instrumental

Horario: de 18 a 18.35 horas

Tambores del Agua

Género musical: percusiones

Horario: de 18.45 a 19.20 horas

Cerro de la Cruz

Maga del Valle

Género musical: regional mexicano (DJ)

Horario: de 15 a 15.35 horas

El Chuy

Género musical: rap

Horario: de 15.45 a 16.20 horas

Cyanophyceae

Género musical: blues, jazz, bossa nova y rock and roll

Horario: de 16.30 a 17.05 horas

Manu Bird y Leean Fleex

Género musical: trap y reguetón

Horario: de 17.15 a 17.50 horas

Atrio del CFCE

LFER & Suz

Género musical: pop, indie pop e indie rock

Horario: de 15 a 15.40 horas

La Fiaca

Género musical: tango y música francesa

Horario: de 16 a 16.40 horas

Tío Chkss & DJ Charlo Selecta

Género musical: hip hop cosmovisión

Horario: de 17 a 17.40 horas

Da Bom Garoto y los Malportados

Género musical: alternativo, soft pop, bossa nova y rock

Horario: de 18 a 18.40 horas

Secko

Género musical: EDM y electrónico

Horario: de 19 a 19.40 horas

Arco de Santa Catalina

Funkytenango

Género musical: funk groove

Horario: de 15 a 15.40 horas

Adrián Rivera

Género musical: folk pop y pop rock

Horario: de 16 a 16.40 horas

Flamenco Dúo

Género musical: flamenco instrumental

Horario: de 17 a 17.40 horas

Los Jolies

Género musical: indie rock

Horario: de 18 a 18.40 horas

Chameleon

Género musical: indie pop rock

Horario: de 19 a 19.40 horas

Parque Central

Joven Orquesta Municipal de La Antigua

Género musical: orquesta

Horario: de 15 a 15.40 horas

Cameo Drive

Género musical: indie rock

Horario: de 16 a 16.40 horas

Marimba Municipal de La Antigua

Género musical: marimba

Horario: de 17 a 17.40 horas

Noches de Marzo

Género musical: pop rock comercial

Horario: de 18 a 18.40 horas

Los Mismos Cumbia Band

Género musical: cumbia tropical

Horario: de 19 a 19.40 horas

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