Escenario
Fiesta de la Música 2026: guía de conciertos, horarios y sedes en Antigua Guatemala
Con conciertos en distintos puntos de la ciudad colonial, la Fiesta de la Música celebrará su edición 2026. Artistas de diversos géneros musicales llenarán de ritmo y cultura las calles y espacios emblemáticos del municipio.
Algunos guatemaltecos realizan turismo interno durante el Día del Trabajo y otros asuetos de ley. (Foto Prensa Libre: EFE)
Antigua Guatemala será sede de la Fiesta de la Música 2026, donde se realizarán más de 20 presentaciones de distintos géneros musicales en diversos puntos de la ciudad.
Esta actividad, dirigida por la Alianza Francesa en Antigua Guatemala, se inició en 1982 por iniciativa del Ministerio de Cultura de Francia, con el objetivo de llevar la celebración a las calles y lugares emblemáticos en el marco del solsticio de verano.
Como parte de la celebración, músicos aficionados y profesionales ofrecerán conciertos gratuitos, concepto que, según la organización, fue llevado a Antigua Guatemala.
En su tercera edición, la Fiesta de la Música llevará arte, cultura y celebración a espacios emblemáticos de la ciudad colonial, donde artistas como Tambores del Agua, Maga del Valle y Tío Chkss & DJ Charlo Selecta harán celebrar al público participante.
Fecha
16 de mayo del 2026
Hora
De 15 a 20 horas
Lugar
Centro de Antigua Guatemala
Sedes
- Cerro de la Cruz
- Arco de Santa Catalina
- Parque Central
- Atrio del Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE)
- Tanque de la Unión
Entrada
Ingreso libre y gratuito
Agenda
Tanque de la Unión
Gerzeta
- Género musical: pop urbano
- Horario: de 15 a 15.35 horas
Adolfo Saavedra & Antonio Darce
- Género musical: latin fusion alternativo
- Horario: de 15.45 a 16.20 horas
Halley Lopez
- Género musical: pop rock clásico moderno (Violín)
- Horario: de 16.30 a 17.05 horas
Die Musik Sound
- Género musical: house music
- Horario: de 17.15 a 17.50 horas
Suryalist
- Género musical: música experimental del mundo, beat box e instrumental
- Horario: de 18 a 18.35 horas
Tambores del Agua
- Género musical: percusiones
- Horario: de 18.45 a 19.20 horas
Cerro de la Cruz
Maga del Valle
- Género musical: regional mexicano (DJ)
- Horario: de 15 a 15.35 horas
El Chuy
- Género musical: rap
- Horario: de 15.45 a 16.20 horas
Cyanophyceae
- Género musical: blues, jazz, bossa nova y rock and roll
- Horario: de 16.30 a 17.05 horas
Manu Bird y Leean Fleex
- Género musical: trap y reguetón
- Horario: de 17.15 a 17.50 horas
Atrio del CFCE
LFER & Suz
- Género musical: pop, indie pop e indie rock
- Horario: de 15 a 15.40 horas
La Fiaca
- Género musical: tango y música francesa
- Horario: de 16 a 16.40 horas
Tío Chkss & DJ Charlo Selecta
- Género musical: hip hop cosmovisión
- Horario: de 17 a 17.40 horas
Da Bom Garoto y los Malportados
- Género musical: alternativo, soft pop, bossa nova y rock
- Horario: de 18 a 18.40 horas
Secko
- Género musical: EDM y electrónico
- Horario: de 19 a 19.40 horas
Arco de Santa Catalina
Funkytenango
- Género musical: funk groove
- Horario: de 15 a 15.40 horas
Adrián Rivera
- Género musical: folk pop y pop rock
- Horario: de 16 a 16.40 horas
Flamenco Dúo
- Género musical: flamenco instrumental
- Horario: de 17 a 17.40 horas
Los Jolies
- Género musical: indie rock
- Horario: de 18 a 18.40 horas
Chameleon
- Género musical: indie pop rock
- Horario: de 19 a 19.40 horas
Parque Central
Joven Orquesta Municipal de La Antigua
- Género musical: orquesta
- Horario: de 15 a 15.40 horas
Cameo Drive
- Género musical: indie rock
- Horario: de 16 a 16.40 horas
Marimba Municipal de La Antigua
- Género musical: marimba
- Horario: de 17 a 17.40 horas
Noches de Marzo
- Género musical: pop rock comercial
- Horario: de 18 a 18.40 horas
Los Mismos Cumbia Band
- Género musical: cumbia tropical
- Horario: de 19 a 19.40 horas
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