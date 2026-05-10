Fiesta de la Música 2026: guía de conciertos, horarios y sedes en Antigua Guatemala

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Fiesta de la Música 2026: guía de conciertos, horarios y sedes en Antigua Guatemala

Con conciertos en distintos puntos de la ciudad colonial, la Fiesta de la Música celebrará su edición 2026. Artistas de diversos géneros musicales llenarán de ritmo y cultura las calles y espacios emblemáticos del municipio.

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Fotografía del Arco de Santa Catalina, en Antigua Guatemala

Algunos guatemaltecos realizan turismo interno durante el Día del Trabajo y otros asuetos de ley. (Foto Prensa Libre: EFE)

Antigua Guatemala será sede de la Fiesta de la Música 2026, donde se realizarán más de 20 presentaciones de distintos géneros musicales en diversos puntos de la ciudad.

Esta actividad, dirigida por la Alianza Francesa en Antigua Guatemala, se inició en 1982 por iniciativa del Ministerio de Cultura de Francia, con el objetivo de llevar la celebración a las calles y lugares emblemáticos en el marco del solsticio de verano.

Como parte de la celebración, músicos aficionados y profesionales ofrecerán conciertos gratuitos, concepto que, según la organización, fue llevado a Antigua Guatemala.

En su tercera edición, la Fiesta de la Música llevará arte, cultura y celebración a espacios emblemáticos de la ciudad colonial, donde artistas como Tambores del Agua, Maga del Valle y Tío Chkss & DJ Charlo Selecta harán celebrar al público participante.

Fecha

16 de mayo del 2026

Hora

De 15 a 20 horas

Lugar

Centro de Antigua Guatemala

Sedes

  • Cerro de la Cruz
  • Arco de Santa Catalina
  • Parque Central
  • Atrio del Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE)
  • Tanque de la Unión

Entrada

Ingreso libre y gratuito

Agenda

Tanque de la Unión

Gerzeta

  • Género musical: pop urbano
  • Horario: de 15 a 15.35 horas

Adolfo Saavedra & Antonio Darce

  • Género musical: latin fusion alternativo
  • Horario: de 15.45 a 16.20 horas

Halley Lopez

  • Género musical: pop rock clásico moderno (Violín)
  • Horario: de 16.30 a 17.05 horas

Die Musik Sound

  • Género musical: house music
  • Horario: de 17.15 a 17.50 horas

Suryalist

  • Género musical: música experimental del mundo, beat box e instrumental
  • Horario: de 18 a 18.35 horas

Tambores del Agua

  • Género musical: percusiones
  • Horario: de 18.45 a 19.20 horas

Cerro de la Cruz

Maga del Valle

  • Género musical: regional mexicano (DJ)
  • Horario: de 15 a 15.35 horas

El Chuy

  • Género musical: rap
  • Horario: de 15.45 a 16.20 horas

Cyanophyceae

  • Género musical: blues, jazz, bossa nova y rock and roll
  • Horario: de 16.30 a 17.05 horas

Manu Bird y Leean Fleex

  • Género musical: trap y reguetón
  • Horario: de 17.15 a 17.50 horas

Atrio del CFCE

LFER & Suz

  • Género musical: pop, indie pop e indie rock
  • Horario: de 15 a 15.40 horas

La Fiaca

  • Género musical: tango y música francesa
  • Horario: de 16 a 16.40 horas

Tío Chkss & DJ Charlo Selecta

  • Género musical: hip hop cosmovisión
  • Horario: de 17 a 17.40 horas

Da Bom Garoto y los Malportados

  • Género musical: alternativo, soft pop, bossa nova y rock
  • Horario: de 18 a 18.40 horas

Secko

  • Género musical: EDM y electrónico
  • Horario: de 19 a 19.40 horas

Arco de Santa Catalina

Funkytenango

  • Género musical: funk groove
  • Horario: de 15 a 15.40 horas

Adrián Rivera

  • Género musical: folk pop y pop rock
  • Horario: de 16 a 16.40 horas

Flamenco Dúo

  • Género musical: flamenco instrumental
  • Horario: de 17 a 17.40 horas

Los Jolies

  • Género musical: indie rock
  • Horario: de 18 a 18.40 horas

Chameleon

  • Género musical: indie pop rock
  • Horario: de 19 a 19.40 horas

Parque Central

Joven Orquesta Municipal de La Antigua

  • Género musical: orquesta
  • Horario: de 15 a 15.40 horas

Cameo Drive

  • Género musical: indie rock
  • Horario: de 16 a 16.40 horas

Marimba Municipal de La Antigua

  • Género musical: marimba
  • Horario: de 17 a 17.40 horas

Noches de Marzo

  • Género musical: pop rock comercial
  • Horario: de 18 a 18.40 horas

Los Mismos Cumbia Band

  • Género musical: cumbia tropical
  • Horario: de 19 a 19.40 horas

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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