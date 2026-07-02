“Fiesta Pagana”: la película que contará la historia de Mägo de Oz y la polémica que rodean su próximo estreno

“Ocho músicos, un sueño y una banda que acabó convertida en himno generacional: la historia jamás contada de Mägo de Oz”, resalta parte de la descripción de Eterno Pictures que anuncia el próximo estreno de Fiesta Pagana, la película biográfica que se adentra en la historia de la popular banda española Mägo de Oz.

El primer adelanto de esta biopic se da en medio de polémicas con integrantes de la agrupación, quienes señalan que podrían emprender acciones legales luego de que se definiera Fiesta Pagana como el título definitivo del largometraje.

La producción aborda la formación de la banda española de folk metal, fundada por Txus di Fellatio en 1988, y cómo su trayectoria la llevó a alcanzar la fama a finales de la década de 1990 y principios de los 2000 con temas como Fiesta Pagana y Molinos de viento, que le dieron reconocimiento internacional.

La película, dirigida por Álvaro Brechner, se adentra en parte de la historia de la banda, que se atrevió a mezclar el heavy metal con instrumentos tradicionales, lo que llevó al público a corear: “Ponte en pie, alza el puño y ven, a la fiesta pagana, en la hoguera hay de beber”.

Bajo la producción de Eterno Island Pictures y El Sueño Eterno Pictures, este proyecto llega con un primer tráiler que, según detalla The Hollywood Reporter, muestra a la agrupación en los escenarios, así como los problemas que enfrentaron tras alcanzar el éxito. La publicación añade que la película se ha visto envuelta en polémicas desde su anuncio.

Luego de que se anunciara el proyecto, Txus di Fellatio, fundador y líder del grupo, emitió un comunicado en diciembre del 2024 en el que señaló que no habían autorizado el uso del nombre de Mägo de Oz, la identidad de sus integrantes ni sus canciones.

Se conoce que la película, que contaba con Peri, exbajista de la banda, como parte de la producción ejecutiva, logró llegar a un acuerdo con el grupo, cuyos integrantes brindarían asesoría durante la producción. Incluso, algunos miembros y exintegrantes participarían con cameos, según detalla The Hollywood Reporter.

Sin embargo, el pasado 16 de junio un nuevo comunicado llamó la atención del público. Carlos Prieto anunció acciones legales contra la productora encargada de la película de Mägo de Oz y señaló que cometió agravios al registrar, sin autorización y de forma unilateral, el nombre Fiesta Pagana, que pertenece a la agrupación.

El músico destacó que se desvincula por completo de la producción y afirmó que Mägo de Oz emprenderá acciones legales por este hecho. Pese a ello, se lanzó el primer tráiler de la película, que, según medios como Antena 3, está prevista para estrenarse en el 2026.

Según la descripción de Eterno Pictures, esta producción “recorre los momentos clave de una trayectoria marcada por la creatividad, las tensiones internas, los triunfos y los fracasos que construyeron y definieron su identidad”.

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