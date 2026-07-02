¿Cuál es el estado de salud de Harvey Weinstein tras ser trasladado de la prisión de Rikers Island a un hospital de Manhattan?

En medio del proceso judicial que lo mantiene en prisión, el exproductor de cine Harvey Weinstein, cofundador de Miramax Films, fue trasladado de la prisión de Rikers Island a un hospital de Manhattan luego de presentar complicaciones de salud.

El productor, ganador de un Premio Óscar por Shakespeare in Love (1998), se consolidó en la industria de Hollywood, donde las películas que produjo obtuvieron más de 80 Premios Óscar. Sin embargo, posteriormente enfrentó a la justicia por acusaciones de acoso y agresión sexual, casos por los que recibió condenas y que han sido reabiertos como parte de los procesos de apelación.

Mientras permanece en prisión, la salud de Weinstein ha sido motivo de preocupación. Recientemente se informó que el productor, de 74 años, fue hospitalizado debido a un grave problema respiratorio, según medios como Deadline.

Un portavoz destacó a ese medio que Weinstein "descansa y se recupera en el hospital". Asimismo, indicó que permanecerá durante algunas semanas en un hospital de Manhattan para mantenerse bajo observación.

Los primeros reportes sobre su estado de salud indicaban que padecía insuficiencia cardíaca derivada de una neumonía. Según TMZ, por esa razón fue trasladado a la unidad penitenciaria del Hospital Bellevue, en Manhattan.

Medios como The Times citaron a la publicista del productor, Juda Engelmayer, quien confirmó que Weinstein permanece en recuperación en el Hospital Bellevue. TMZ agregó que al exproductor "le colocaron una vía intravenosa, lo conectaron a un monitor cardíaco y le administraron antibióticos para tratar su neumonía".

Aunque presenta mejoría, TMZ señala que Weinstein aún no está fuera de peligro. Por el momento, no se ha informado una fecha estimada para su salida del hospital, mientras el proceso judicial continúa.

La carrera de Harvey Weinstein se vio truncada tras las acusaciones de acoso y agresión sexual en su contra, lo que lo llevó a enfrentar cargos penales y recibir condenas en Nueva York, en el 2020, y en California, en el 2022.

El proceso ha sido prolongado. Según detalla Britannica, su condena por violación en Nueva York fue anulada en el 2024. Aun así, tras un nuevo juicio, fue condenado por un delito sexual en el 2025, por el que permanece recluido en Rikers Island.

Durante su permanencia en prisión, Weinstein ha presentado varias complicaciones médicas. Según medios como Infobae, ha declarado padecer "cáncer de médula ósea, leucemia mieloide crónica y enfermedad de las arterias coronarias".

En declaraciones a The Hollywood Reporter, el productor afirmó en enero pasado que no quería morir en prisión: "Hagan lo que hagan, creo que no cometí nada tan malo como para merecer la pena de muerte. Voy a cumplir 74 años en marzo. No quiero morir aquí". Por ello, ha buscado la revocación de las sentencias dictadas en su contra.