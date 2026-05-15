Por qué un juez declaró nulo un nuevo juicio contra Harvey Weinstein

Este viernes 15 de mayo, un juez de Nueva York declaró nulo un tercer juicio contra el exproductor de cine Harvey Weinstein por abuso sexual, luego de que el jurado no lograra un veredicto.

Se trata de la segunda vez que un jurado en Nueva York no alcanza un veredicto en la acusación de agresión sexual contra el exproductor, presentada por la actriz Jessica Mann.

Actualmente, Weinstein permanece en la cárcel de Rikers Island, mientras cumple una condena de 16 años en otro caso que enfrentó en California.

La decisión del juez Curtis Farber se produjo poco después de las 13 horas locales (17 horas en Guatemala), cuando por segunda ocasión en el día el jurado informó al magistrado que no podía alcanzar un veredicto unánime, de acuerdo con medios locales.

El jurado comenzó a deliberar el martes 12 de mayo, tras un mes de juicio en el que declararon 20 testigos, entre ellos Mann.

Sin embargo, la sesión terminó antes de lo previsto después de que Weinstein, quien padece graves problemas de salud, se quejara de dolor en el pecho.

Un juez declara nulo el nuevo juicio contra el exproductor de cine Harvey Weinstein. https://t.co/V6UNYY27u9 — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 15, 2026

En este proceso judicial, el exproductor afrontaba un cargo de violación en tercer grado, el cual también quedó sin resolverse por desacuerdo del jurado en un juicio celebrado el año pasado y por el que originalmente fue condenado en el 2020.

En el 2025, Weinstein fue sometido a un segundo juicio por delitos sexuales, después de que un tribunal de apelaciones anulara, por errores de procedimiento, su histórica condena del 2020, que marcó el auge del movimiento contra los abusos denominado “Me Too”.

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