Harvey Weinstein asegura que nunca agredió sexualmente a una mujer en nueva entrevista

El productor de cine Harvey Weinstein volvió a defender su inocencia en una entrevista con The Hollywood Reporter, en la que también describe como un "infierno" la cárcel de Nueva York donde cumple condena por delitos sexuales.

La revista publicó una conversación que tuvo lugar a finales de enero entre el periodista Maer Roshan y Weinstein, a quien conoció cuando trabajaba como director editorial de la extinta revista Talk, lanzada por la productora del magnate, Miramax, y la editora Tina Brown en 1998.

En ella, Weinstein describe la prisión Rikers Island, famosa por sus pésimas condiciones, como un "infierno", y afirma que solo interactúa con las enfermeras y los guardias de seguridad, porque se aloja en una unidad médica de la cárcel y está aislado del resto de reclusos.

Weinstein asegura al medio que le da "un miedo terrible" morir en estas instalaciones: "Es increíble haber tenido la vida que tuve y haber hecho las cosas que hice por la sociedad y que no tengan la indulgencia de tratarme con más amabilidad".

El magnate vuelve a defender así su inocencia al afirmar que, si bien pudo haber sido "un acosador terrible", "insistente" y "autoritario", nunca agredió sexualmente a una mujer.

Weinstein también comenta que la mayoría de sus conocidos han cortado contacto con él, entre ellos varios de sus hijos.

"Ojalá Jeffrey Katzenberg, Ted Sarandos o Bradley Cooper me contestaran el teléfono, pero responden a mi llamada y te cancelan. Hay gente que se arriesga de todos modos. No te diré quiénes son, obviamente", le dice al periodista.

Lea más: #MeToo: el movimiento que nació con un artículo y un tuit (el escándalo en Hollywood por acoso sexual y las redes sociales al rojo vivo)



Al ser preguntado por la relación entre el actor Adrien Brody y su exesposa, la diseñadora Georgina Chapman, Weinstein afirma sentirse "feliz" por ella: "Georgina sufrió muchísimo por mi culpa. Me alegra que por fin haya encontrado la felicidad".

La próxima semana, Weinstein se enfrentará de nuevo a un juicio por el cargo de violación que quedó sin resolver en su último proceso, en el 2025, por desacuerdo del jurado.

¿Cómo surge el caso?

Quien fuera el productor más poderoso de Hollywood recientemente contrató a un equipo de abogados de alto perfil para este nuevo proceso: Jacob Kaplan, Marc Agnifilo y Teny Geragos, entre cuyos clientes están el rapero Sean Combs ("Diddy") y Luigi Mangione.

En junio del 2025, Weinstein fue sometido a un nuevo juicio por delitos sexuales después de que un tribunal de apelaciones anulara su histórica condena del 2020, que marcó el culmen del movimiento contra los abusos Me Too, por errores de procedimiento.

En este último juicio, el cofundador de la productora Miramax afrontó tres cargos: fue condenado por uno y absuelto por otro, pero un tercero quedó sin resolver al declararse el jurado en desacuerdo.

Ese tercer cargo es el de violación en tercer grado contra la estilista Jessica Mann en un hotel de la Ciudad de Nueva York en el 2013, y que formó parte de la acusación original. Será la tercera vez, por tanto, que Weinstein sea juzgado por ese delito.

Weinstein, que padece graves problemas de salud y mantiene su inocencia, cumple condena en la cárcel de Rikers Island, en Nueva York, pero está apelando la condena del juicio de junio en Nueva York y otra en Los Ángeles por otro caso distinto de agresión sexual.

Con información de EFE.