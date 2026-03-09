¿Qué película ganará los Premios Óscar 2026 según la IA?

La temporada de premios en Hollywood deja un nuevo récord y varias predicciones sobre quién podría ganar el Óscar a Mejor Película en 2026.

Premios Óscar

En el 2025, 10 películas compiten por el máximo galardón de la noche en los Premios Óscar. (Foto Prensa Libre: EFE)

Sinners, del cineasta Ryan Coogler, hizo historia al convertirse en la película con más nominaciones en la historia de los Premios Óscar, al alcanzar un récord de 16 candidaturas.

La cinta de vampiros superó las 14 nominaciones que ostentaban hasta ahora tres clásicos del cine: All About Eve (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016).

Por debajo de Sinners figura One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones, seguida de Marty Supreme, Frankenstein y Sentimental Value, que obtuvieron nueve candidaturas cada una.

Protagonizada por Michael B. Jordan y escrita y dirigida por Coogler (Black Panther), la película se ambienta en el Misisipi de 1930 y narra la historia de los hermanos gemelos Smoke y Stack —ambos interpretados por Jordan—, quienes regresan a su ciudad natal para empezar de cero, solo para descubrir que un mal ancestral los acecha.

Sinners ha sido aclamada por su mirada crítica hacia la música como espacio de creación y resistencia, pero también de explotación y apropiación cultural, al cuestionar quién se beneficia de los géneros musicales nacidos en comunidades marginadas.

La cinta cumplió con las predicciones de medios especializados, que anticipaban que rompería el récord de nominaciones en estos premios, cuya ceremonia se celebrará el 15 de marzo en el Teatro Dolby, de Los Ángeles.

Según modelos de predicción basados en IA, datos históricos y mercados de apuestas, la película con más probabilidades de ganar el Óscar a Mejor Película en el 2026 es One Battle After Another.

Los mercados de predicción y análisis de datos le otorgan entre 67% y 76% de probabilidad de ganar.

También se prevé que su director, Paul Thomas Anderson, obtenga el Óscar a Mejor Director.

¿Por qué la IA cree que ganará?

Los modelos utilizan variables como:

  • premios previos (SAG, PGA, DGA)
  • número de nominaciones
  • historial de votación de la Academia
  • críticas y taquilla
  • tendencias de premios anteriores

Al analizar esos datos, la mayoría de modelos sitúa a esa película claramente por encima de sus rivales.

Sus principales rivales

Las predicciones suelen colocar después a:

Frankenstein:

Sinners

Hamnet

Marty Supreme

CategoríaFavorito
Mejor ActorTimothée Chalamet
Mejor ActrizJessie Buckley
Actor de repartoStellan Skarsgård
Actriz de repartoTeyana Taylor

