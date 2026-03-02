Harrison Ford: “No tuve éxito de la noche a la mañana”, dice en un emotivo discurso en los SAG

Harrison Ford: “No tuve éxito de la noche a la mañana”, dice en un emotivo discurso en los SAG

El discurso de Harrison Ford en los Premios del Sindicato de Actores fue una emotiva reflexión en la que mencionó a George Lucas y Steven Spielberg.

US actor Harrison Ford attends the Apple TV+ Press Day in Santa Monica, California, on February 3, 2026. (Photo by VALERIE MACON / AFP)

Una imagen de Harrison Ford en febrero de 2026. Su discurso fue uno de los más destacados durante la entrega de los Premios del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) (Foto Prensa Libre: AFP)

La crema y nata del cine y la televisión comenzó a desfilar este domingo por la alfombra roja de los Premios del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA), la última parada de la temporada antes de los Premios Óscar.

Los elencos del thriller político de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, y del horror musical Pecadores, de Ryan Coogler, llegan como grandes favoritos a la ceremonia del influyente sindicato, que agrupa a más de 160 mil miembros.

La 32.ª edición de estos premios rindió tributo a la trayectoria del legendario Harrison Ford, quien reflexionó sobre su dilatada carrera en un discurso en el que se mostró visiblemente emocionado.

"No tuve éxito de la noche a la mañana", dijo, antes de elogiar a dos directores que le dieron sus mayores oportunidades: George Lucas, por Star Wars, y Steven Spielberg, por Indiana Jones. "Es difícil entrar en este negocio. En mi caso, es difícil salir de él, gracias a Dios, porque me encanta lo que hago", sentenció.

"A veces hacemos entretenimiento. A veces hacemos arte. A veces, con suerte, hacemos ambas cosas a la vez. Y si tenemos mucha suerte, también podemos ganarnos la vida haciéndolo. El éxito en este negocio trae cierta libertad que conlleva la responsabilidad de apoyarnos mutuamente, de ayudar a los demás cuando podemos. De mantener la puerta abierta para el próximo niño, el próximo niño perdido que busca un lugar al que pertenecer. Soy, sin duda, un tipo afortunado. Afortunado de haber encontrado a mi gente. Afortunado de tener un trabajo que me desafía. Afortunado de seguir haciéndolo. Y no lo doy por sentado", expresó.

El actor fue acompañado por Calista Flockhart, con quien lleva 16 años casado. Se conocieron en los Globos de Oro de 2002 y comenzaron a salir poco después. La Revista Hola describe que desde entonces, han formado una familia, con Harrison adoptando a Liam, el hijo de Calista, tras su boda celebrada en Santa Fe, Nuevo México en el año 2010.

Los premios al Actor, que distinguen las mejores actuaciones en papeles principales y secundarios, así como a los elencos del cine y la televisión, forman parte del carrusel de reconocimientos de Hollywood y sirven de termómetro para medir las apuestas de los galardones más importantes de la industria cinematográfica.

Con información de EFE.

