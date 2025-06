Filgua 2025: conozca el programa oficial y los horarios de las 10 actividades imperdibles

A escasos 15 días de la inauguración de la XXV edición de la Feria del Libro de Guatemala, Filgua 2025, los organizadores publicaron el programa oficial el martes 17 de junio.

En la página oficial del evento se encuentra el horario completo, distribuido en 36 páginas, que comparte las cerca de 500 actividades programadas para toda la familia en esta fiesta literaria.

La página tarda algunos minutos en cargar las actividades, que estarán empezando el martes 1 de julio y terminarán el domingo 13.

Durante el evento se distribuirán 20 mil libros sobre mitos y leyendas del mundo, los cuales serán entregados a estudiantes de escuelas públicas. Se espera llevar esta opción también a ferias en el interior del país. En la elaboración del libro se contó con la participación de las autoras Gloria Hernández, Premio Nacional de Literatura (2022), y Frieda Morales, licenciada en Letras.

Esta edición ofrecerá una agenda diversa que incluye presentaciones de libros, conferencias, conversatorios, espectáculos musicales, cuentacuentos, talleres infantiles, actividades académicas, concursos y más.

La programación destaca por su variedad de enfoques y voces. España como país invitado de honor, tendrá una delegación de 20 autores y más de 50 actividades propias.





Se esperan actividades artísticas como el concierto de apertura con Calequi y las Panteras, el de Alux Nahual, la conferencia cantada Las nanas de Federico García Lorca y la participación de la cantante vasca Izaro, entre otros. También se tendrá la II Conferencia Internacional sobre Lingüística Indígena, el Encuentro Centro de América sobre literatura infantil y juvenil, y la Conferencia Internacional sobre Bibliotecas.

Agenda de Filgua 2025

Aquí compartimos el horario y lugar de las 10 actividades más esperadas:

1 La inauguración

Será el martes 1 de julio, a las 10 horas en la plazoleta. En esta edición se cumplen 25 años desde su primera edición, en el año 2000, y se proyecta que esta será la feria más grande y con mayor afluencia desde su inicio.

2. Noche de literatura del terror

Será la primera noche temática de la jornada, el jueves 3 de julio. A partir de las 18 horas empezarán las actividades relacionadas para aquellos que disfrutan de los temas de fantasmas, aparecidos y también de ciencia ficción. Al día siguiente, el viernes 4 se tendrá una noche llamada, una cita con el cielo.

3. Se presenta Walter Riso en Guatemala

Walter Riso es un psicólogo clínico reconocido que ha escrito cerca de 30 libros, una gran parte de ellos dedicados a temas controvertidos de las parejas, como la infidelidad o el aceptar cuándo vale o no la pena luchar por una relación. Estará el sábado 5 de julio, a las 15 horas en la sala Miguel Ángel Asturias presentará Los 7 pilares del amor propio.

4. Alberto Villareal

Originario de Monterrey, es escritor y promotor de lectura. Alberto regresa al mundo de la novela con Todo lo que no me deja olvidarte, una historia sobre crecer y amar profundamente. Entre sus obras se encuentran Ocho lugares que me recuerdan a ti (Planeta, 2019), Anoche en las trincheras (Planeta, 2018); y sus libros de poesía Todo lo que fuimos (Planeta, 2017), Todo lo que dejas cuando llegas y te vas (Planeta, 2020) y Aquí no hay sed (Planeta, 2022). El domingo 6, a las 17 horas tendrá firma de libros.

5. Noche de Star Wars



George Lucas es el creador del Universo de Star Wars o La Guerra de las Galaxias será el martes 8 de julio. Un universo completo de esta historia que hoy sigue alimentando el mundo de la ciencia ficción y que tendrá una noche especial para los seguidores de esta saga.

Una vista del mapa de los stand en Filgua 2025. (Foto Prensa Libre: cortesía Filgua)

6. Noche de Howarts y Harry Potter

La saga de Harry Potter no puede hacer falta cuando se habla de libros y llenará la noche de magia. Esta serie de novelas fantásticas escrita por la británica J. K. Rowling, describe las aventuras del aprendiz de magia y hechicería Harry Potter y sus amigos y será el tema principal del viernes 11 de julio.

7. El homenaje

El jueves 10 día a las 18 horas se hará el homenaje a Marta Elena Casaús Arzú, socióloga e investigadora guatemalteca-española a quien se dedica esta edición. Será a las 18 horas. La Filgua no siempre se ha dedicado a algún autor. Las dedicatorias comenzaron en 2016 y, con esta iniciativa, se busca reconocer la labor y el aporte a las letras de autores guatemaltecos en América Latina y el mundo.

8. Irene Vallejo

Irene Vallejo es filóloga y escritora. Licenciada en Filología Clásica, cuenta con un doctorado por las Universidades de Zaragoza y Florencia. Firmará libros el viernes 11, a las 11 horas; y el sábado 12, a las 16 horas presentará su libro El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Este es un libro sobre la historia de los libros. Un recorrido por la vida de ese fascinante artefacto que inventamos para que las palabras pudieran viajar en el espacio y en el tiempo. La historia de su fabricación, de todos los tipos que hemos ensayado a lo largo de casi treinta siglos: libros de humo, de piedra, de arcilla, de juncos, de seda, de piel, de árboles y, los últimos llegados, de plástico y luz.

9. La noche de los libros

La venta que se prolonga hasta la media noche es una de las más esperadas. En esa fecha además del horario extendido se presentan ofertas y otras actividades para la familia. Será el viernes 11 de julio.

10. Los conciertos

Existen múltiples conciertos y actividades que estarán presentes en Filgua 2025. Comenzará Celequi y las Panteras, el 1 de julio a las 20 horas. Alux Nahual estará el viernes 4 a las 20 horas, Izaro, el viernes 11 a las 22.30 horas. Compartimos una imagen con el resto de conciertos.