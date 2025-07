Filgua 2025 despide su edición con Star Wars y una agenda para toda la familia

El domingo 13 de julio es el día que concluirá la edición 2025 de Filgua con una mañana de Star Wars, de 9 a 11 horas. De igual manera tendrá una agenda especial para los participantes y se invita a los seguidores de esta saga a crear atuendos inspirados en ella.

George Lucas es el creador del Universo de Star Wars o La Guerra de las Galaxias y esta es una de las reprogramaciones que se hicieron debido a los temblores que han afectado el territorio nacional. Un universo completo de esta historia que hoy sigue alimentando el mundo de la ciencia ficción.

El día estará con actividades para toda la familia. Santiago Posteguillo se unirá además en una conferencia virtual. Debido a problemas de salud, él canceló su participación física en el evento.

A las 18 horas será el cierre oficial de esta fiesta de las letras.

9 horas

Mañana de Star Wars. Actividades sorpresas para este evento.

Sinsentido

Un joven médico se enfrenta a la trágica pérdida de su hermana. Sofocado por la depresión y el síndrome de desgaste, contempla el suicidio como último alivio. Participan Omar Sandoval, Gladys Tobar y María Dávila.

Sala Humberto Ak’abal

10 horas

Taller de coaching: “Del Objetivo a la Acción”

Este taller presenta una breve introducción a la metodología que ayuda a las personas a encontrar claridad en sus objetivos y definir un plan de acción que les permita alcanzarlos. Actividad organizada con el Festival 30 Libros. Presenta Anita Aldana (GT).

Sala Humberto Ak’abal

Las ruinas de las memorias, especulaciones

Cuentistas de Guatemala se ha atrevido a escribir historias, a plasmar con palabras los crímenes que rodean a nuestra sociedad y generar especulaciones que contienen nuestro bagaje cultural.

Estarán Claudia Ortiz Paredes, María Elizabeth Gaitan, Estela Soberanis, Miriam de León, Edgar Pineda, Mirna López, Manuel Téllez, Dee Allen, Daniela Molina, María Herrera y Christian Castañeda.

Sala Marilena López

Vicocuentos

Relatos para todas las edades organizado por la Biblioteca Nacional de Guatemala Luis Cardoza y Aragón.

Sala Miguel Ángel Asturias

Alexis Cuentacuentos nos lleva por un mundo de aventuras con sus relatos

Sala Niños

11 horas

Un cigarrillo al día

John Smith de 53 años, divorciado, con diabetes, una reciente amputación de dedos, deberá dejar de fumar para no perder toda la pierna. ¿Lo logrará? Asista a este evento dirigido por Génesis Ramos, Lucía Aguilar y Melissa Sánchez.

Sala Marilena López

Los cuentos de Encuenthada

Relatos para toda la familia organizado por Encuenthada, Mariela Estrada.

Sala Niños

Visita de personajes de McDonald’s y Ronald McDonald

Estand McDonald’s

12 horas

Guatemala y sus tradiciones en Semana Santa

La Semana Santa es una celebración cultural y religiosa que se vive en Guatemala. Por eso es importante conocer de dónde viene. Participan Jessica Pérez Espinoza, Dialma Fuentes y Jennifer Choc.

Sala Marilena López

Alexis Cuentacuentos nos lleva por un mundo de aventuras con sus relatos

Sala Niños

Marimba Femenina de Concierto Ixoqib´ajq´ojoma

Plazoleta

14 horas

Roma: la gran conquista literaria de Santiago Posteguillo

Reconocido escritor y filólogo español, es conocido por sus exitosas novelas históricas ambientadas en la antigua Roma tendrá una conferencia en linea. Además de su faceta como novelista, es doctor en filología inglesa y profesor universitario especializado en literatura inglesa y lingüística. Su trilogía sobre Escipión el Africano y la dedicada a Trajano lo consolidaron como uno de los grandes narradores del género histórico.

Sala Miguel Ángel Asturias

Mi corazón de selva

Es un poemario que combina ciencia, naturaleza y sensibilidad. A través de su poesía, Bárbara nos lleva al corazón de la selva y de sí misma, explorando ternura, resistencia y memoria. Bárbara Isabela Escobar Anleu (autora), Andrea Isabel Aguilar Ferro, Alejandra Mayén y Sandra Anleu.

Sala Humberto Ak’abal

Transforma tu vida, 60 consejos de salud y bienestar

El libro está enfocado en la mujer adulta para que se reconozca plena, realizada y feliz desde la convicción de saberse hija predilecta de Dios. Erica Castañeda (autora) conversa con Marolen Martínez.

Sala Marilena López

15 horas

Antileyendas de Guatemala

Cada relato de esta obra desentraña las mentiras tejidas por generaciones. La Siguanaba no era un espectro, sino una mujer cuya belleza fue convertida en monstruo por la envidia de los demás. Actividad de Víctor Muñoz.

Sala Miguel Ángel Asturias

“Gracias por sonreír, señorita”

Libro de viajes que comprende siete años de búsqueda y desarrollo personal de la autora, que plantea los desafíos que enfrenta como mujer al viajar sola por el mundo. Actividad organizada con el Festival 30 Libros con María Marco (ES) y Anita Aldana (GT).

Sala Humberto Ak’abal

Cartas Sororas

Cartas sororas es un libro que permite compartir las experiencias, pensamientos y emociones, en torno a un momento que es necesario contar, desde un consejo hasta un testimonio.

Heidy Hernández, Raquel Pérez, Marían Godínez y Ana Alfaro, además de autoras invitadas.

Sala Marilena López

Los cuentos de Encuenthada

Relatos para toda la familia. Encuenthada, Mariela Estrada.

Sala Niños

Cuentacuentos Especial

Estand McDonald’s

16 horas

Miguel Ángel Asturias, guatemalteco inevitable y Benito Juárez en un drama de Miguel Ángel Asturias

Material inédito de la vida y obra de Miguel Ángel Asturias. Presentará Marco Vinicio Mejía Dávila.

Sala Miguel Ángel Asturias

Taller de ilustración “Las vidas que dibujamos”

Taller para crear viñetas que cuenten una historia sencilla, potente y sincera. Óscar dibuja desde siempre, pero en 2008 comenzó a dibujar para contar su día a día e intentar poner en papel sus pensamientos y aquello que le gustaría que sucediera. Actividad organizada con el Festival 30 Libros. 72 kilos (ES) y Anita Aldana (GT).

Sala Humberto Ak’abal

Mujeres con voz propia: Poesía feminista en Centroamérica

Encuentro de poesía identitaria desde nuevas narrativas del ser mujer. Carolina Escobar Sarti, Brenda Solís-Fong, Guisela López, Lucía Morán y poetas invitadas de Centroamérica.

Sala Marilena López

Neovitaconfusione

Obra poética que busca ver la perspectiva existencial y confusa a través de la realidad social y ceguera intelectual. A cargo de Leonardo Juárez y Mariana Santisteban.

Sala Niños

17 horas

“Reprogramándote. Cambia el chip para ser quien realmente eres”

¿Qué pasaría si cambiaras el chip que te dice que no eres capaz? Reprogramándote es una guía para quienes sienten el llamado a un cambio profundo, pero no saben por dónde empezar. Con un enfoque claro, práctico y emocionalmente honesto, Anita te acompaña a actualizar tu “sistema operativo interior”: identificar los bloqueos que te apagan, cuestionar las creencias que ya no te sirven y comenzar a actuar desde tu verdad. Anita Aldana (GT) y Carolina Alcázar (GT).

Sala Humberto Ak’abal

¡Ayúdame, poesía!

Libro de poemas de introspección. Un recorrido por sesiones psicoterapéuticas a través de rimas, métrica, prosa y haikus. Una invitación a no luchar solos, porque se vale pedir ayuda.

Participan Ana Lucía García Ruano, José Eduardo Valdizán, Carmen Matute, Luis Alfredo Aguilar Contrera y Ligia García y García.

Sala Marilena López

Alexis Cuentacuentos nos lleva por un mundo de aventuras con sus relatos

Sala Niños

18 horas

Clausura

Sala Miguel Ángel Asturias

Lugar

Fórum Majadas, Anillo Periférico, 27 avenida 6-40, zona 11.

Entradas

El costo de ingreso a la Feria del Libro será de Q5 para adultos y público en general.

Compra de entradas en línea

El acceso será gratuito para menores de 12 años, estudiantes con carné vigente y adultos mayores. Para el sector estudiantil, se aceptarán carnés universitarios, de colegio o de instituciones públicas.

