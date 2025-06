Filgua 2025: Lanzan la feria del libro más esperada en Guatemala y las entradas se podrán adquirir en línea

A menos de un mes de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua), que está programada del 1 al 13 de julio, se lanzó el evento en un acto protocolario, en el que participaron diversas personalidades, en el auditorio del Centro Cultural de España.

El escritor Arturo Arias hizo una reflexión acerca del valor de la lectura en Guatemala. Con los libros accedemos a culturas, pensamientos y ampliamos nuestra visión del mundo. Los libros son ventanas a otros tiempos y culturas, con ellos descubrimos magia, fantasía y le encontramos sentido a la vida, expresó en su discurso.

Arias comentó lo difícil que era antes conseguir libros y cómo la lectura se limitaba por la represión. Después de la firma de la paz, esto fue cambiando, aseguró, y resaltó la llegada de Filgua y cómo esta se ha mantenido abriendo espacios importantes para la cultura de Guatemala.

Diana López, directora de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala (AGEG), por su parte, destacó que durante 25 años de Filgua han surgido múltiples historias. “Hemos crecido en muchos aspectos y se tendrán 13 días con una extensa agenda”, señaló. Las entradas de la feria podrán adquirirse en línea y tendrán un precio de Q5, pronto se darán los detalles para el proceso.

Por su parte, la embajadora de España en Guatemala, María Clara Girbau Ronda, agradeció el estar como país invitado en esta edición. Girbau Ronda presentó el programa que tendrán dentro de la feria con más de 50 actividades para interactuar entre los asistentes, "para España la lectura es un acto de placer y un ejercicio de libertad de expresión", dijo.

Entre los 20 autores españoles que participaran en el programa destacan: Irene Vallejo, Premio Nacional de Ensayo 2020; el exitoso escritor de novela histórica Santiago Posteguillo; Irene Reyes-Noguerol, seleccionada por la revista Granta como una de los veinticinco mejores narradores jóvenes en español; Marilar Alixandre, Premio Nacional de Narrativa 2022; Xaime Martínez, Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández 2019; Jorge Gonzalvo, Premio Nacional de Fomento a la lectura 2022; Tamara Gutiérrez; seleccionada por el Centro Dramático Nacional de España y el reconocido ilustrador Óscar Alonso -72 kg; entre otros.



El programa se enriquecerá con las propuestas musicales de Calequi y las Panteras, quienes ofrecerán el concierto de apertura con una vibrante fusión de ritmos latinos y flamencos; la conferencia cantada Las nanas de Federico García Lorca, a cargo de la compañía teatral Ultramarinos de Lucas —Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2015—, y la participación de la cantante y compositora en euskera Izaro.

El viceministro de Cultura y Deportes, Luis Rodrigo Carrillo, comentó que los estudiantes todavía utilizan fotocopias de libros para estudiar y esto es un llamado de la necesidad de versiones más económicas para leer.

Esta edición estará dedicada a la obra de Marta Elena Casaús Arzú, socióloga e investigadora guatemalteca-española, y el país invitado será España. "Me sentí sorprendida porque soy una autora disidente y por lo cual pensé que no era de interés de un ámbito tan importante en la Asociación de Editores…por lo regular, lo único que me ha interesado es que la gente lea, discuta y cambie", dijo la autora guatemalteca.

En Filgua dará tres talleres sobre memoria, racismo y autores silenciados. "A los niños hay que educarles en un espacio plural donde ser hombre y mujer es una ventaja; y ser maya, ladino o indígena es una riqueza para nuestro país, no un problema", agrega Casaús.







Conocedores han descrito los libros de Marta Casaús como un aportea las investigaciones de la formación histórica de los grupos dominantes en el mundo subdesarrollado y de sus orientaciones político-ideológicas. (Foto Prensa Libre: Ingrid Reyes)

