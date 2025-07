Filgua 2025: Viva la magia de la noche de Hogwarts y Harry Potter y descubra las actividades del miércoles 9 de julio

La saga de Harry Potter no puede hacer falta cuando se habla de libros y llenará la noche de magia. Esta serie de novelas fantásticas escrita por la británica J. K. Rowling, describe las aventuras del aprendiz de magia y hechicería Harry Potter y sus amigos y será el tema principal del miércoles 9 de julio.

El camino para que las aventuras de Harry Potter vieran la luz no fue sencillo: hasta una docena de editoriales rechazaron el manuscrito de Harry Potter and the Philosopher’s Stone antes de que la pequeña editorial Bloomsbury, con sede en Londres, le diera el visto bueno a aquella novela infantil protagonizada por un niño huérfano que descubre que es mago el día de su undécimo cumpleaños. El rechazo editorial no fue la única dificultad que Joanne Rowling tuvo que enfrentar. La autora se vio obligada a ocultar su nombre bajo las ahora célebres iniciales “J.K.” para disimular que la autora era una mujer. Los editores estaban convencidos de que un libro firmado por una mujer tendría menos éxito entre los lectores jóvenes, especialmente varones.

Igual que Harry Potter logra recibir su carta de admisión al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería pese a todos los esfuerzos de sus tíos por impedirlo, Rowling finalmente vio publicada su novela el 26 de junio de 1997, en una edición inicial de apenas 500 copias, muchas de ellas destinadas a bibliotecas. EFE menciona que el libro se convirtió en un fenómeno editorial: con más de 107 millones de copias vendidas y traducciones a más de 70 idiomas, fue solo el inicio de una saga que, con sus siete tomos, ha superado los 500 millones de ejemplares vendidos y se ha consolidado como la serie literaria más vendida de la historia.

En la jornada se tendrá un encuentor con Nadia Hafid que aborda realidades como la inmigración, la soledad o la discriminación. Sus dibujos han sido publicados por medios internacionales como El País y The New York Times.

9 horas

Concierto de marimba

Pequeño concierto de marimba con los estudiantes del colegio Valle Verde Carretera, en el cual presentarán unas melodías de su repertorio.

Sala Miguel Ángel Asturias

Taller para futuros ilustradores, Un instante, una página

La ilustradora de ascendencia marroquí Nadia Hafid aborda realidades como la inmigración, la soledad o la discriminación. Sus dibujos han sido publicados por medios internacionales como El País y The New York Times, entre otros. En este taller usa sus propias creaciones como punto de partida para despertar la creatividad de los estudiantes. Juntos pensarán ¿cómo las imágenes cuentan historias? ¿Cómo puedo ilustrar mi vida cotidiana?

Sala Humberto Ak’abal

Cuentacuentos

Contar de forma interactiva la historia de: Jani, el amor transforma. Actividad dirigida por Janet de Kodytek

Sala Niños

Concurso Interescolar de Lectura

Sala Marilena López

10 horas

Municipios Amigos de la Lectura

Se presentarán experiencias exitosas de municipios certificados como amigos de la lectura. Gran Campaña Nacional por la Educación.

Sala Miguel Ángel Asturias

Presentación del libro Ir perdiendo y Sin señal de perdón

La premio nacional de literatura, Gloria Hernández presentará su libro junto a Carlos López y Claudia Navas Dangel.

Sala Humberto Ak’abal

Vicocuentos

Relatos para todas las edades, a cargo de la Biblioteca Nacional de Guatemala Luis Cardoza y Aragón.

Sala Niños

Cuentos Líder de la experiencia

Estand McDonald’s

11 horas

Las aventuras de Chorchita

ADESCA presenta a la tía Karin y a Gnomo Rafael quienes nos contarán las aventuras de Chorchita, un ave soñadora, divertida, amable y condescendiente. Actividad a cargo de Karín Erazo y Fabián González

Sala Miguel Ángel Asturias

Historias peliagudas

Conversatorio con el autor de la obra, Francisco Méndez. Le acompañará Diego Ugarte.

Humberto Ak’abal

Visita de Robaburguesas

Estand McDonald’s

12 horas

El reto de la internacionalización en la industria editorial

Los editores de Editorial Candaya, enfocada en autores hispanoamericanos, y Editorial Almadía, con presencia en México y España, conversan con editoriales de Guatemala para crear puentes de distribución entre ambos países y profesionalizar el sector a través de fondos y experiencias compartidas. Olga Martínez Dasi (ES) y José Pulido (ES).

Sala Humberto Ak’abal

14 horas

Conversando con Gabriel Fong

Sobre energía limpia y renovable.

Sala Miguel Ángel Asturias

El mundo de las matemáticas

Taller sobre matemáticas con Mario Castillo.

Sala Humberto Ak’abal

Cuentos y relatos de libros mágicos con Alexis Cuentacuentos

Sala Marilena López

15 horas

Alma, una Poética travesía a Oriente Próximo

Alejandra Santiago presenta un viaje a Oriente Próximo da inicio a una poética travesía inspirada en las fascinantes ciudades de Israel.

Sala Humberto Ak’abal

Conversando con Bárbara Escobar

Sala Marilena López

Conversando con Willy Posadas

Sala Miguel Ángel Asturias

Cuentos Líder de la experiencia

Estand McDonald’s

16 horas

Conversando con el atleta: El puente de la amistad

Sala Miguel Ángel Asturias

Cuentos y relatos de libros mágicos, con Alexis Cuentacuentos

Sala Marilena López

Actividades de Harry Potter con Sophos

17 horas

Miguel Ángel Asturias, guatemalteco inevitable

Material inédito de la vida y obra de Miguel Ángel Asturias. Editorial Oscar de León Palacios.

Sala Marilena López

Personajes cotidianos. La ilustración como una forma de narrar nuestro día a día

Esta conversación plantea a la ilustración como una forma poderosa de contar nuestras historias. La española Nadia Hadif, Premio al Mejor Autor Emergente de la Asociación de Críticos de Cómic e incluida en la lista de los 100 mejores cómics nacionales por Rockdelux, conversa con la diseñadora guatemalteca Loren Giordano sobre la creación de personajes en la ilustración y el papel social que cumplen las imágenes hoy. Nadia Hafid (ES) y Loren Giordano (GT). Moderado por: Yavheni de León (GT).

Sala Humberto Ak’abal

Cuentos de Harry Potter con Alexis Contacuentos

Sala de Niños

18 horas

Conversatorio sobre el libro: Mentiras, fuego y sangre: Arévalo, Árbenz y la Guerra Fría

Fernando González Davison conversará sobre los detalles de la investigación que le llevó varias décadas para crear esta novela de intriga política, durante la Revolución de Octubre y la Guerra Fría.

Sala Miguel Ángel Asturias

Homenaje póstumo a Jorge Luján

Sala Humberto Ak’abal

Perfiles del Arte Guatemalteco en el Siglo XXI

Perfiles del arte guatemalteco en el siglo XXI recoge lo acontecido en las artes visuales, el cine, la música, la fotografía y la danza en lo que va del siglo XXI en Guatemala. Participarán Silvia Trujillo, Aída Toledo y Rosina Cazali.

Sala Marilena López

Taller de varitas de Harry Potter

Sala Niños

Personalice un TotBag

Plazaleta musical

19 horas

Oligarquización y regresión autoritaria o ampliación democrática, de Marta Elena Casaús

Marta Elena Casaús de Arzú presentará un estudio sobre temas sociopolíticos para la comprensión y la contextualización del poder político en las sociedades

Sala Miguel Ángel Asturias

Concierto de Harry Potter con Lienzo al Viento

Sala de Niños

20 horas

Concierto de compositores españoles

Ofrecen un concierto de música clásica en el que se mezcla la cultura española y guatemalteca a través de un repertorio musical tradicional, contemporáneo y experimental. Cuarteto Asturias (GT) y Quinteto Brisante (GT).

Plazoleta

Lugar

Fórum Majadas, Anillo Periférico, 27 avenida 6-40, zona 11.

Entradas

El costo de ingreso a la Feria del Libro será de Q5 para adultos y público en general.

Compra de entradas en línea

El acceso será gratuito para menores de 12 años, estudiantes con carné vigente y adultos mayores. Para el sector estudiantil, se aceptarán carnés universitarios, de colegio o de instituciones públicas.

**Prensa Libre no se hace responsable por la cancelación, reprogramación o cambios en este evento.