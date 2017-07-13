El reconocido escritor y periodista nicaragüense, Sergio Ramírez, quien tuvo a su cargo la conferencia inaugural, destacó a la literatura de Asturias como un referente de la región.

#Filgua2017 | Asientos llenos mientras inicia la ceremonia inaugural de la Feria, que se celebrará hasta el 23 de julio. pic.twitter.com/bkotB5zY1m — José Andrés Ochoa (@jochoa_pl) July 13, 2017

Además resaltó la habilidad del escritor guatemalteco para describir los colores de nuestro país y citó como ejemplos algunos textos como Hombres de maíz y El Señor Presidente, los cuales calificó como enriquecedores para el lector y una demostración de que el literato siempre tuvo un fuerte vínculo con Guatemala, aunque vivió fuera mucho tiempo.

#Filgua2017 | El escritor nicaragüense Sergio Ramírez introduce a la feria, con una conferencia inaugural donde destaca a M. A. Asturias. pic.twitter.com/d0TtKAF8V8 — José Andrés Ochoa (@jochoa_pl) July 14, 2017

Además para conmemorar los 50 años de reconocimiento del Premio Nobel de Literatura a Miguel Ángel Asturias se habilitó un espacio denominado “Mundo de Asturias”, donde habrá conferencias, cine, teatro y stands para celebrar al escritor guatemalteco.

Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del Nobel de Literatura, celebró el reconocimiento a la obra de su padre y dijo que es representativa de Guatemala y debe continuarse destacando.

#Filgua2017 | La Marimba de concierto Bellas Artes interpreta algunas piezas durante el acto inaugural. pic.twitter.com/G0bcR6GaOn — José Andrés Ochoa (@jochoa_pl) July 13, 2017

Filgua 2017 también está dedicada a la escritora guatemalteca Margarita Carrera, que en 1996 fue reconocida con el Premio Nacional de Literatura.

#Filgua2017 | Margarita Carrera, escritora a quien le es dedicada la feria. Sus hijos agradecen el homenaje. pic.twitter.com/QUwplfiZcU — José Andrés Ochoa (@jochoa_pl) July 14, 2017

Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de La Paz, hizo mención al valor de la lectura para reconocer el arte y las expresiones culturales.

#Filgua2017 | Distintas personalidades literarias y autoridades de gobierno asisten a la inauguración de Filgua. pic.twitter.com/4VJApjCJPa — José Andrés Ochoa (@jochoa_pl) July 13, 2017

#Filgua2017 | Delia Quiñónez, Premio Nacional de Literatura, expresa unas palabras alusivas a la feria y la literatura. pic.twitter.com/GO5sgYCp1G — José Andrés Ochoa (@jochoa_pl) July 14, 2017

Decenas de guatemaltecos llegaron a Forum Majadas para presenciar el acto inaugural de Filgua 2017 y visitar los más de 140 stands que ofrecen libros de los más destacados representantes de la literatura mundial.

#Filgua2017 | Inició la Feria del Libro y, con ella, diferentes lectores se acercan para conocer títulos y publicaciones. pic.twitter.com/IM5jRtcGyk — José Andrés Ochoa (@jochoa_pl) July 14, 2017

Rodrigo Castillo, de 19 años, dice que lee desde los 9 años y empezó con ficción para jóvenes, pero ahora lee literatura clásica, vanguardista y modernista, principalmente.

Además comentó que es la primera vez que visita Filgua y se mostró complacido con la variedad de títulos que se encuentran disponibles ahí, pues hay obras de escritores locales difíciles de encontrar. También aplaudió la idea de promover la lectura en personas de todas las edades

Jorge Roca, 59, asegura ser aficionado a la lectura y dice que ha asistido a casi todas las ediciones de Filgua. Agregó que le gustaría que el evento fuera más grande y relevante para que llegue a más personas

La feria estará abierta al público hasta el 23 de julio en un horario de 9 a 20 horas.