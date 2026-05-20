Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio: fecha y lugar de beatificación en Guatemala

El papa León XIV firmó el 22 de enero de 2026 el decreto que reconoce el "martirio" del fraile franciscano guatemalteco Augusto Rafael Ramírez Monasterio, asesinado "por odio a la fe" en Guatemala en 1983, y que será proclamado beato proximamente.

Fray Augusto, como erea conocido, ejerció su ministerio hasta el 7 de noviembre de 1983, día en que fue asesinado.

Fray Edwin Alvarado, rector del templo de San Francisco El Grande, comentó en una entrevista con Radio María que la beatificación es por la vía del martirio y no por milagros.

Durante la entrevista confirmó que será el sábado 7 de noviembre de 2026, en la finca Florencia, a las 10 de la mañana. "Hay expectativas de esta actividad y ya vino la carta donde el cardenal de la Causa de los Santos está disponible para venir a Guatemala", comenta.

Falta una carta adicional de autoridades de Guatemala hacia Roma para la confirmación completa del evento y se programa una conferencia de prensa para dar más detalles del evento. Se tienen otras actividades relacionadas con la beatificación como una misa especial para bendecir las estolas de quienes participarán en la beatificación y una misa que se tendrá por celebrarse aniversario de su ordenación como sacerdote.

Fecha:

Sábado 7 de noviembre

Hora:

10 horas

Lugar:

Finca Municipal Florencia (o Parque Ecológico Florencia) se encuentra ubicada en el Kilómetro 35 de la carretera RN-10 que conecta Santa Lucía Milpas Altas con San Lucas Sacatepéquez y La Antigua Guatemala.

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