Freddie Jackson: qué se sabe de su muerte y de la enfermedad que padecía

Famoso por sus baladas y su voz “aterciopelada”, suave y agradable, el cantautor estadounidense Freddie Jackson falleció a los 69 años.

El hombre que inmortalizó temas como Rock Me Tonight (For Old Times Sake) y You Are My Lady murió la noche del lunes 5 de octubre del 2026, según informaron sus familiares en una publicación en las redes sociales del artista al día siguiente.

“Con profunda tristeza y el corazón afligido, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro querido Freddie Jackson, quien partió a descansar anoche”, inicia el mensaje publicado el martes 6 de octubre.

El mensaje, además, hace referencia al legado del cantante, cuya música acompañó tantas historias, celebraciones y recuerdos de sus seguidores.

“Freddie fue más que una voz legendaria. Era un alma bondadosa y generosa que amaba a sus seguidores, a su familia, a sus amigos y a su música con todo su ser. Durante décadas nos regaló las canciones que se convirtieron en la banda sonora de nuestras historias de amor, nuestras celebraciones y nuestros recuerdos más preciados. Ese legado perdurará para siempre”, dice la publicación.

La publicación añade un agradecimiento a todos los fanáticos que alguna vez cantaron, bailaron o sintieron algo cuando Freddie subía al escenario. “Gracias. Para él, ustedes eran familia, y siempre llevó consigo el amor de todos ustedes”.

Finalmente, la publicación pide oraciones por el descanso del artista y por su familia, amigos y seres queridos, quienes atraviesan un momento difícil por su partida.

“Descansa en paz, Freddie. Tu legado y tu voz vivirán por siempre”, concluye el mensaje.

Aunque la publicación no especifica la causa de la muerte ni aporta información médica al respecto, medios internacionales recordaron que, hace dos años, Freddie Jackson publicó un video dirigido a sus seguidores en el que informaba que había recibido un diagnóstico de enfermedad renal.

“Con el corazón abierto comparto algunas noticias personales: me han diagnosticado una enfermedad renal. Este viaje ha sido un desafío, pero no lo estoy enfrentando solo. Mis amigos cercanos, mi manager y familia musical, y todos ustedes están aquí conmigo, manteniéndome en marcha”, dice el video publicado el 3 de septiembre del 2024.

En el mensaje, el artista aseguró que enfrentaba ese reto de salud con apertura para ayudar a generar conciencia sobre el padecimiento y anunció su asociación con la National Kidney Foundation, en Estados Unidos, con la que promovió campañas de salud y educación sobre los problemas renales.

“Tu amor y apoyo significan mucho para mí mientras doy este paso adelante por mi salud y bienestar”, concluye el mensaje. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si la enfermedad renal estuvo relacionada con su fallecimiento.

El cantante, que lideró las listas de R&B en la segunda mitad de la década de 1980, ofreció varios conciertos este año, el último en septiembre del 2026.

Además, solo tres días antes de su muerte, el 2 de octubre último, Jackson había cumplido 69 años, ocasión en la que recibió varios saludos de sus seguidores y amigos en las redes sociales.

La cálida voz de tenor del cantante de Harlem era un instrumento hecho a medida para la era del R&B conocida como Quiet Storm (tormenta silenciosa), cuando una voz solista y sedosa, un saxofón de tono ahumado y el brillo de un piano electrónico flotaban suavemente por las ondas radiofónicas nocturnas de las grandes ciudades, destaca The New York Times.

Rock Me Tonight, el álbum debut en solitario de Jackson, salió a la venta en 1985 y permaneció 14 semanas en lo más alto de la lista de álbumes de R&B de Billboard.

Dos sencillos del álbum —el tema homónimo y You Are My Lady— alcanzaron el número uno en la lista de sencillos, mientras que otros dos —He’ll Never Love You Like I Do y Love Is Just a Touch Away— llegaron al top 10.

Su segundo álbum logró permanecer aún más tiempo en la cima. Just Like the First Time (1986) pasó 26 semanas en lo más alto de la lista de álbumes de R&B de Billboard e incluyó tres sencillos que alcanzaron el número uno: Tasty Love, Have You Ever Loved Somebody y Jam Tonight, agrega The New York Times.

En 1986, Freddie Jackson recibió dos nominaciones al Grammy: a mejor artista nuevo y a mejor interpretación vocal masculina de R&B.