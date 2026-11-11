Fueron “unas pequeñas vacaciones”: Johnny Depp habla sobre su regreso a Hollywood como Ebenezer Scrooge

Tras ocho años sin protagonizar una gran producción de Hollywood, Johnny Depp compartió cómo vive su regreso al cine como Ebenezer Scrooge, en una nueva película que revive el clásico de Navidad.

Aunque el actor estadounidense aseguró que no encontraba diferencias entre participar en una película de Hollywood y en otras producciones, dijo que tomó este tiempo como unas vacaciones.

“No lo sé. ¿Qué diferencia hay entre una película de Hollywood y una película francesa? ¿Qué diferencia hay entre una película de Hollywood y una película inglesa?”, preguntó y se respondió a sí mismo, entre risas, que la principal diferencia era que había tenido “unas pequeñas vacaciones”.

Las breves declaraciones sobre esta nueva etapa de su carrera tuvieron lugar durante la alfombra roja del estreno mundial de Ebenezer: Los Fantasmas de Navidad, que marca su regreso como protagonista en el papel del señor Scrooge.

Su nuevo personaje es un adulto mayor, avaro, con canas, arrugas y un humor particular, que destaca en la historia por odiar la Navidad y todo lo relacionado con esta celebración.

“Una emocionante historia de fantasmas ambientada en el Londres de Dickens, que sigue el viaje sobrenatural de un hombre para enfrentar su pasado, presente y futuro mientras lucha por una segunda oportunidad de redención”, se lee en la sinopsis de la nueva película, que llegará a los cines el jueves 12 de noviembre del 2026.

¿Por qué se alejó de Hollywood?

La pausa de Johnny Depp en las producciones de Hollywood se debió al proceso judicial por difamación que enfrentó con su exesposa, la también actriz Amber Heard.

El juicio terminó en junio del 2022 con cargos para ambas partes: Heard fue declarada responsable de difamación en tres cargos relacionados con una columna de opinión publicada en el 2018, mientras que Depp también fue declarado responsable de difamación en uno de los cargos de la contrademanda presentada por ella.

Desde entonces, el actor de 63 años había participado únicamente en proyectos franceses e ingleses, como Jeanne du Barry, en el 2023, donde dio vida al rey Luis XV.

Ahora regresa en Los Fantasmas de Navidad, que se estrena el 12 de noviembre del 2026, así como en Day Drinker, un thriller en el que compartirá escenas con Penélope Cruz y que llegará a los cines el 26 de marzo del 2027.

Actualmente, Amber Heard vive tranquilamente en España con su hija alejada de los reflectores, mientras que Johnny Depp se encuentra trabajando en varios proyectos cinematográficos con buena recepción por parte de los fans y críticos.