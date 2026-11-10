Johnny Depp regresa al cine con “Ebenezer: Los fantasmas de Navidad”: cuándo y dónde verla en Guatemala

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Johnny Depp regresa al cine con “Ebenezer: Los fantasmas de Navidad”: cuándo y dónde verla en Guatemala

Irreconocible, como suele aparecer en la pantalla grande, Johnny Depp regresa al cine para interpretar a uno de los personajes clásicos de la Navidad.

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Johnny Depp regresa al cine con "Ebenezer: Los fantasmas de Navidad": cuándo y dónde verla en Guatemala

El actor estadounidense Johnny Depp posa durante la premier de "Ebenezer" en Londres, Reino Unido, el 9 de noviembre del 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Johnny Depp regresa a la pantalla grande para protagonizar una adaptación de uno de los clásicos navideños más importantes de Charles Dickens, Ebenezer: Los fantasmas de Navidad.

Luego de interpretar a personajes como Jack Sparrow, el Sombrerero Loco o el joven manos de tijera, el actor estadounidense vuelve a transformarse físicamente para dar vida a un nuevo protagonista: Ebenezer Scrooge.

Su nuevo personaje es un adulto mayor, avaro, con canas, arrugas y un humor particular, que destaca en la historia por odiar la Navidad y todo lo relacionado con esta celebración.

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“Una emocionante historia de fantasmas ambientada en el Londres de Dickens, que sigue el viaje sobrenatural de un hombre para enfrentar su pasado, presente y futuro mientras lucha por una segunda oportunidad de redención”, se lee en la sinopsis.

La producción, dirigida por Ti West, escrita por Nathaniel Halpern y producida por Emma Watts, marca el regreso de Depp a una producción de Hollywood, luego de su mediático juicio contra Amber Heard, que lo alejó de varios proyectos en los que estaba trabajando.

Además de Johnny Depp, la película de drama y ciencia ficción contará con la participación de figuras como Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman y Ian McKellen.

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Con una duración de 1.56 horas, Ebenezer: Los fantasmas de Navidad llegará a los cines el próximo 12 de noviembre del 2026, con una clasificación para todo público.

Diversas cadenas de cines, como Cinépolis, Cinemark, Albacinema y CineStar, también anuncian su estreno para el próximo jueves 12 de noviembre del 2026 y han puesto a disposición entradas para sus funciones.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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