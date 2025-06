Johnny Depp confiesa que se sintió “tonto” por enamorarse de Amber Heard y detalla cómo superó el escándalo del #MeToo

En una reciente entrevista, el actor Johnny Depp, conocido por su papel en Piratas del Caribe, confesó que se sintió “un tonto” por haberse enamorado de la actriz Amber Heard, con quien estuvo casado durante un año.

Tras las acusaciones de violencia doméstica en su contra y el intenso escrutinio mediático, Depp compartió cómo vivió la presión pública y personal durante los juicios que enfrentó, tanto contra Heard como contra el medio británico The Sun.

El actor, que concedió una entrevista en exclusiva al medio británico The Sunday Times, recalcó que se sintió un objeto para el movimiento #MeToo y relató el impacto emocional y laboral que tuvieron las acusaciones de violencia doméstica hechas por su exesposa luego del divorcio.

Durante la entrevista, Depp, quien personifica a Jack Sparrow, confesó que sus antiguas relaciones moldearon su percepción del amor, lo que probablemente afectó su matrimonio con Heard. Según People, el actor confesó que se sintió tonto por enamorarse de alguien a quien pensó que podía ayudar.

Y lo que eso significa es que, si eres un tonto como yo, a veces miras a una persona a los ojos y ves algo de tristeza, algo de soledad, y sientes que puedes ayudarla, destacó Depp para el medio internacional.

Destacó que, cuando intentas ayudar o amar a una persona con problemas, vas descubriendo que era ese dolor reflejado en sus ojos el mismo que, dio a entender, observó en la actriz de Aquaman.

La relación, que se vio envuelta por primera vez en 2016 cuando Heard solicitó el divorcio, concluyó con el pago de US$7 millones que Depp debía entregar a la actriz ante las acusaciones de violencia doméstica.

El caso no se quedaría allí, pues escalaría tiempo después. Uno de esos momentos fue la demanda que Depp presentó contra el medio The Sun en 2018, luego de que este lo catalogara como “maltratador de esposas” en uno de sus artículos. Ese proceso inició en 2020 y culminó con un fallo en contra del actor, luego de que el tribunal británico determinara que lo publicado era “sustancialmente cierto”.

En esa ocasión, Heard declaró a favor del medio, mientras enfrentaba otra denuncia hecha por Depp en 2019, bajo cargos de difamación, luego de que la actriz publicara una columna de opinión en The Washington Post en 2018, donde lo señalaba.

Estas dos polémicas llevaron al actor a abandonar la franquicia Animales fantásticos, de Warner Bros., tras declarar que el estudio le había pedido renunciar al papel luego del juicio, destaca Variety.

El juicio contra Heard se inició en 2022 bajo el ojo público y de los medios, lo que llevó a Depp a ser parte del escrutinio del movimiento #MeToo, que lo señalaba de golpeador.

Johnny Depp destacó que sobrevivió a “todas las críticas” que surgieron durante el juicio: Mira, nada de esto iba a ser fácil, pero no me importaba. Pensé: “Lucharé hasta el final”. ¿Y si termino despachando gasolina? No pasa nada. Ya lo he hecho antes, declaró a The Sunday Times.

En la entrevista reflexionó: Mira, ya había llegado demasiado lejos. Sabía que tendría que destriparme. Todo el mundo decía: “¡Se acabará!”. Pero no puedo confiar en eso. ¿Qué se acabará? ¿La ficción que se ha extendido por todo el mundo? No, no se acabará, agregó.

El juicio, que tras un largo proceso finalizó con un veredicto a favor de Depp, concluyó con un acuerdo entre las partes, en el cual se determinó que Heard tendría que pagarle US$1 millón por los daños, suma que el actor declaró que donaría a entidades benéficas.

Finalmente, el jurado dictaminó que Heard difamó a Depp en el artículo de opinión, y también que Depp difamó a Heard al defenderse de sus cargos.