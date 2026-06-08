Fundal invita a correr, trotar o caminar en una carrera donde nadie cruza la meta solo

Esta es una carrera en la que se invita a correr, trotar o caminar. Todo cuenta en esta actividad, que busca apoyar a una de las organizaciones que trabaja en favor de personas con sordoceguera.

La carrera se realizará el próximo domingo 21 de junio de 2026 a partir de las 7 horas en el circuito de la 10 avenida, zona 5, frente a la piscina olímpica. Los participantes podrán elegir entre distancias de 10 kilómetros, 5 kilómetors y 2.5 kilómetros.

La Expo para la entrega de números será el sábado 20 de junio, de 9 a 17 horas, en el Centro Comercial Los Próceres en el 4to nivel.



Este año, Fundal presenta el concepto "Juntos hasta la Meta". "Al unirse a esta carrera, no solo está participando en un evento deportivo; se está convirtiendo en parte de un movimiento que construye puentes para la inclusión", indican los organizadores.

La competencia se desarrollará en equipos de dos a cinco integrantes. El grupo completo, integrado por amigos, familiares, compañeros de trabajo o parejas, deberá salir junto, correr o caminar unido y cruzar la meta al mismo tiempo. Nadie se queda atrás.

"Sin cronómetros individuales: eliminamos la presión del tiempo personal. El tiempo oficial del equipo se detiene únicamente cuando el último miembro del grupo cruza la meta", dice el comunicado de prensa.

Además, la ruta contará con el concepto "Metas de Vida". Cada kilómetro estará identificado con señalización que visibiliza los retos diarios de inclusión y las metas que enfrentan las personas con sordoceguera.

Desde 1998, Fundal trabaja bajo un modelo de servicios gratuitos para garantizar educación y rehabilitación especializada a bebés, niños, niñas, jóvenes y adultos con sordoceguera y discapacidad múltiple en Guatemala.

Durante estos años se ha beneficiado a más de cinco mil personas y se han brindado cerca de 90 mil terapias en todo el país gracias al apoyo de voluntarios, patrocinadores, actividades de recaudación y personas comprometidas con la causa.

Fecha

Carrera: domingo 21 de junio

Hora

6.30 – Bienvenida, actividades de calentamiento e inicio oficial del evento.

7– ¡Banderazo de salida!

Lugar

Punto de reunión y salida: A un costado de la CDAG, 10a. Avenida y 2a. Calle, Zona 5, ciudad de Guatemala.



Precio de inscripci´on

Adultos Q125

Niños menores de 12 años, Q75

Donación sin correr Q75

Link para inscribirse

Adquiera los números en el siguiente link: https://cool-tickets.com/tickets/principal

Parqueo

Se tendrá parqueo en el estadio Mateo Flores a partir de las 6 horas con un costo de Q 20 por vehículo.

Se recomienda llegar temprano para asegurar un espacio en el estacionamiento del recinto.

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