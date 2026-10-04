Ganadores de los Premios Ariel 2026: “En el camino” lidera la lista con seis reconocimientos

La edición 68 de los Premios Ariel entregó 25 galardones la noche de este sábado 3 de octubre del 2026, en una gala que defendió el cine mexicano frente a la inteligencia artificial, la censura y los obstáculos para la financiación.

Esta entrega coincidió con el 80 aniversario de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), entidad que durante más de seis décadas ha reconocido el trabajo de actores, directores, guionistas, técnicos y otros creadores de la industria cinematográfica mexicana por medio de estos premios.

En el camino, del director David Pablos, fue la película que recibió más premios y se convirtió en el largometraje seleccionado para representar a México en los Óscar del 2027.

Con una historia de amor entre dos traileros en la frontera de México, En el camino recibió seis galardones:

Mejor película

Mejor actor

Mejor coactuación masculina

Mejor fotografía

Mejor revelación actoral

Mejor dirección

Esta última categoría la compartió David Pablos con el cineasta Pablo Pérez Lombardini, por La reserva, que también recibió los premios a mejor ópera prima y mejor música original. La película retrata las amenazas que sufren los defensores ambientales en el sur del país.

La segunda película que más galardones recibió fue Autos, mota y rocanrol, del cineasta José Manuel Cravioto, que obtuvo todos los premios a los que optaba, entre ellos, mejor diseño de arte, mejor maquillaje, mejor sonido y mejores efectos visuales.

Juana, película con la que Daniel Giménez Cacho debutó como director, obtuvo un Ariel por la actuación de Diana Sedano, mientras que Un poeta (2025), del colombiano Simón Mesa Soto, recibió el galardón a mejor película iberoamericana.

En la categoría de mejor largometraje documental triunfó La libertad de Fierro, del director Santiago Esteinou, que narra el asesinato de un taxista en El Paso, Texas, y una investigación negligente que culpa a César Fierro, un joven de Ciudad Juárez.

La gala de este año tuvo lugar en los Estudios Churubusco de la Ciudad de México y conmemoró el octogésimo aniversario de la AMACC, institución que destacó la importancia de devolver la atención del público a las producciones mexicanas, luego de que en el 2025 su director, Daniel Hidalgo, señalara que "apenas el 5% de asistencia a las salas correspondió al cine mexicano".

La entidad también entregó el Ariel de Oro a la actriz Rosita Arenas (Caracas, 1933) y al documentalista español Demetrio Bilbatúa (Galicia, 1935).

La premiación contó con un espectáculo musical de la cantante mexicana Rosy Arango y fue conducida por Elena del Río, Fernando Bonilla y Fabrizio Santini, conocidos por su participación en la serie La oficina.

Lista de ganadores de los Premios Ariel 2026

Estos son los resultados de las 25 categorías que integran la edición 68 de los Premios Ariel del 2026: