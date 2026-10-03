Lionel Messi tendrá una serie animada en Disney+: así son las primeras imágenes de “Messi and the Giants”

Las primeras imágenes de Messi and the Giants (Messi y los Gigantes), la serie animada inspirada en el futbolista Lionel Messi, fueron reveladas por Disney+ el pasado viernes 2 de octubre del 2026.

“La historia sigue a Leo, un niño de 12 años que queda atrapado en una realidad paralela gobernada por gigantes”, describe Disney en el tráiler publicado en YouTube y otras redes sociales.

El audiovisual comienza con el pequeño Messi jugando con su balón en su habitación, cuando su madre le avisa que “llegó un paquete para él”. Se trata de un aparente videojuego que, al reproducirlo, lo absorbe en la pantalla y lo lleva a otra dimensión: el mundo mágico de Iko, donde tendrá que enfrentarse a diez gigantes.

“Un héroe. Diez gigantes. Diez batallas. Un solo camino a casa”, anuncia el video, mientras muestra escenas de Messi jugando con un balón animado y encontrándose con distintos personajes.

El mismo Lionel Messi compartió el tráiler en sus redes sociales, expresando su emoción de la producción que llegará a Disney+ en el 2027.

"Les comparto este primer adelanto exclusivo de “Messi and the Giants”, que presentamos en la San Diego Comic-Con Málaga. Tengo muchas ganas de que gente de todo el mundo pueda disfrutar de esta serie en Disney+ en el verano de 2027", escribió el futbolista en Instagram.

Leo será interpretado por el joven bonaerense Milo Burgess, quien prestará su voz al 10 argentino.

En un video compartido en la segunda jornada de la Comic-Con Málaga, España, el joven actor aseguró que es un “sueño” poder ser la voz de Leo en la serie, un viaje que definió como “épico”, ya que “tiene gigantes feroces, una pelota robot... ¡hasta tiene una lagartija que toca la guitarra!”, expresó.

Tras confesar que la parte que más le entusiasma es el fútbol, con “jugadas de otro planeta”, dijo: “Sé que va a inspirar a cada uno a enfrentarse a su propio gigante”.

Los productores ejecutivos Lacey Stanton y Bryan Korn, en representación de Sony Pictures Television; el director Dan Creteur, de Atlantis Studios, y el productor ejecutivo Sergi Reitg, vicepresidente de Sony Music Vision Latin Iberia, revelaron detalles sobre la serie y sus personajes durante la Comic-Con.

Reitg explicó que la producción cuenta con trece temas originales desarrollados específicamente para esta animación. Entre ellos destaca la canción principal, titulada Vamos, vamos, manos, que será interpretada por la superestrella argentina Luck Ra, con éxitos como La morocha. “Es un temazo”, expresó Korn.

La banda sonora corre a cargo de Sony, que ha contado con el productor Andy Clay, artífice de éxitos para Bad Bunny, Karol G, Marc Anthony o Alejandro Sanz, entre otros.

El proyecto comenzó a gestarse hace cinco años, cuando Messi jugaba en el FC Barcelona y no pensaba en la retirada, pero, según Reitg, su empresa “pensó que en el futuro esto podría ser útil”.

Pese a los cambios posteriores a París y Miami, lograron la aprobación y los derechos para desarrollar el proyecto, y “su equipo ha estado involucrado en cada etapa”, aseguró.

Según el tráiler revelado, Messi and the Giants llegará a Disney+ en el 2027. Sin embargo, no se ha detallado la fecha exacta de su estreno.