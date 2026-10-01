“Nadie nos va a extrañar” tendrá tercera temporada: Prime Video confirma su regreso

La serie mexicana Nadie nos va a extrañar tendrá una tercera temporada, según anunció Amazon Prime por medio de un video publicado este jueves 1 de octubre del 2026.

El audiovisual comienza con el sonido del timbre de la preparatoria, mientras se ve a los alumnos caminar hacia la salida.

En ese momento, los protagonistas interpretados por los actores Camila Calónico, Virgilio Delgado, Macarena Oz y Nicolás Haza; se paran frente a la pantalla para entablar un breve diálogo:

“Oigan, igual esto no tiene por qué terminar aquí”, dice Alex (Haza)

“La Prepa se terminó, pero esta historia no se termina. ' Nadie nos va a extrañar' regresa con una tercera temporada ”, anuncia Daniela (Oz).

”, anuncia Daniela (Oz). “Solo en Amazon Prime”, concluye Tenoch (Delgado)

La noticia fue confirmada por la directora de International Originals Mexico de Amazon MGM Studios, Camila Misas, durante el festival Iberseries & Platino Studios.

“Después de una segunda temporada muy exitosa de Nadie nos va a extrañar, está confirmada la tercera temporada, que empieza la producción en el primer trimestre del 2027”, dijo al final del conversatorio Nuevas voces, grandes historias: La apuesta de Amazon MGM Studios por el talento que viene, celebrado este jueves.

Se trata de una comedia dramática mexicana creada por Adriana Pelusi y Gibrán Portela que comenzó en el 2024. La primera temporada se estrenó el 9 de agosto de ese año, mientras que la segunda llegó el 7 de agosto del 2026.

La historia sigue a cinco estudiantes considerados los “nerds” o marginados de su preparatoria, Héroes de la Revolución, quienes deciden montar un negocio ilegal en la escuela: hacer y vender tareas, trabajos y exámenes a sus compañeros, detalla la sinopsis.

La directora se refirió a esta producción como un proyecto “que tiene nuevos talentos, tanto en la dirección como delante de las cámaras”.

Aunque aún no hay detalles sobre cuándo se estrenará la tercera temporada ni el giro que tendrá la trama, Misas adelantó que la producción integrará caras e historias nuevas.

De acuerdo con Prime Video, a ocho semanas de su estreno en la plataforma de streaming, la segunda temporada de Nadie nos va a extrañar permanece entre las diez series más vistas en México.