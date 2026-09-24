¿Qué estrenos ver en octubre 2026 en Prime Video?

Tanto los amantes del cine como los de las series podrán disfrutar de un menú lleno de mucha acción, risas y terror con la programación de Prime Video durante el mes que se avecina. Entre los estrenos más notables se encuentran los siguientes:

Kill Jackie: Además de producir, Catherine Zeta-Jones actúa en esta serie que sigue la historia de Jackie Price, un ex traficante de drogas que se convierte en el objetivo de un grupo de asesinos. La serie se desarrolla en un ambiente de venganza y acción. Se estrena el 2 de octubre.

Madeleine McCann : En un especial de la serie True Crime se dan nuevos indicios del caso de la niña británica desaparecida en Portugal. En esta ocasión se presentan nuevos elementos que podrían llevar a incriminar a personajes conocidos y se muestra cómo su pérdida lastimó a los británicos. Se estrena el 6 de octubre.

Carrie: Esta nueva serie basada en la obra de Stephen King y adaptada por Mike Flanagan cuenta la historia de Carrie White, una adolescente marcada por el aislamiento, el acoso escolar y una relación asfixiante con su madre. En esta versión se le da un giro a la narrativa para convertirla en más cercana y actual. Se estrenará el 7 de octubre.

La isla del tesoro : Basada en el libro homónimo de Robert Louis Stevenson, se presenta esta adaptación en la que los piratas vuelven a ser protagonistas y prueban que una buena historia sobrevive sin demasiadas modificaciones. La obra publicada originalmente en 1883 es una buena excusa para compartir en familia. Estrena el 11 de octubre.

Masternplan: Esta cinta original de Prime Video se cuenta la historia de un legendario ladrón decide robar la Mona Lisa, recluta a dos jóvenes desconocidos para que le ayuden, Chiara, una brillante experta italiana en ciberdelincuencia, y Jay, un carismático especialista francés en explosivos, antes de revelarles que son hermanos. Se estrena el 16 de octubre.

Minecraft to Murder: The Killing of a Boy Named Breck: El caso del adolescente condenado a cadena perpetua por el asesinato de un niño de 14 años que conoció a través de juegos en línea vuelve a ser motivo de atención gracias a este episodio de True Crime, en el que se analizan las causas del crimen sucedido en 2014. Se estrena el 20 de octubre.

The Terminal List , temporada 2: La serie original de Prime Video regresa, esta vez con la historia de el comandante de los Navy SEAL que se enfrentará nuevamente a una misión internacional que lo enfrentará de nuevo con lo que le dio origen a la historia. Con la actuación de Chris Pratt como James Reece. Se estrena el 21 de octubre.

Last One Laughing: Halloween Special: En este especial la acción no se limita a la comedia, porque para rendir honor al festejo del Halloween también se mezcla un poco de misterio y terror. Se estrena el 23 de octubre.