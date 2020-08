Gloria Estefan regresa a la escena con el álbum “Brazil305” (qué tiene que ver la samba con esa producción)

Gloria Estefan promociona "Brazil305", su nueva producción discográfica. (Foto Prensa Libre: EFE)

Después de una pausa de siete años, la siete veces ganadora del Grammy vuelve con una producción en la que incluyó su pasión y vínculo, así como el de todas las brasileñas que contribuyeron a iluminar su música.

De acuerdo con Gloria Estefan, Brazil305 es una producción que está destinada a ser una joya en la colección de cada amante de la música debido al viaje de emociones, energías y sonidos brasileños que incluye.

El álbum

Brazil305 fue producido por Gloria Estefan, Emilio Estefan y Afo Verde y se grabó en los Estúdios Quem E Sabe, en Bahía, Brasil, y los Crescent Moon Studios de los Estefan en Miami. Además, fue masterizado por Bob Ludwig, ganador de múltiples premios Grammy.

El disco que a partir de este 13 de agosto está disponible en las tiendas musicales y que se puede escuchar en plataformas streaming como Spotify y Deezer, incluye 14 temas.

De acuerdo con Estefan, 14 de las 18 canciones son versiones nuevas de los clásicos de su ilustre carrera, que incluyen arreglos con un acompañamiento orquestal e instrumentación de samba de los músicos más reconocidos de Bahía, junto con arreglos de percusión de Laércio da Costa.

Cuando hay amor es uno de los temas de esta producción y fue el primer sencillo que se lanzó en junio pasado. Además, es una de las cuatro composiciones inéditas que forman parte de Brazil305.

“Cuando hay amor se trata de una celebración musical del poder singular del amor en todas sus expresiones. Por eso, quisimos crear una verdadera fusión para demostrar ese poder, y escogimos Samba de Roda mezclada con ritmos e instrumentos que suenan por toda Sudamérica, especialmente en Colombia. Samba de Roda es un baile tradicional afro-brasileño que nació como reunión informal después de la ceremonia religiosa de Candomblé, con la cual comparte sus instrumentos de percusión”, afirmó Gloria Estefan.

“En el video de esa canción pretendíamos destacar los movimientos y el canto de los lindos bahianos, quienes son importantes representantes históricos de la cultura de Samba”, aseguró la también empresaria.

El vínculo con la samba

De acuerdo con Gloria Estefan, está emocionada por poder compartir con sus seguidores este álbum que se ha ido realizando durante años debido a que se considera como una eterna admiradora de la música brasileña y especialmente de la samba bahiana.

“La samba es algo más que mujeres medio en cueros y con plumas en un carnaval. Tiene repercusiones socioculturales y políticas”, dijo la artista y recordó que, aunque las mujeres fueran apartadas paulatinamente de la fiesta, las precursoras del estilo fueron las “baianas” (o bahianas) que improvisaban canciones mientras lavaban la ropa.

El proceso de acercamiento de Estefan a las melodías de ese país empezó en su niñez, con la extensa colección de discos paternos en los que también descubrió a Olga Guillot a Celia Cruz y la música brasilera de las décadas 1950 y 1960.

La relación se perpetuó cuando en la década de 1970 entró a formar parte de la Miami Sound Machine e introdujo algunos de sus clásicos en el repertorio, de lo que quedó como reflejo un disco titulado Río (1982).

“Me parece difícil que haya un músico que no admire esa música, porque es muy síncope y compleja, pero a la vez sensual”, resaltó Estefan, que en su aproximación a estos estilos se entrevistó por ejemplo con descendientes de las mujeres que incursionaron en la samba, como Elis Regina.

Cuanto más investigaba, más enamorada. “La samba era de las calles. Trataron de callar a los esclavos haciendo ilegales los instrumentos que utilizaban para que no se pudieran comunicar y así nació la samba de mesa como reuniones secretas”.

El presidente de Sony Music para la región latina, Afo Verde, que sabía de su pasión por el país del carnaval, le sugirió grabar temas históricos de su carrera “como si hubiesen nacido en Brasil”, para dar continuidad a su último trabajo hasta la fecha, The Standards (2013).

“No iban a ser 7 años. La música ya estaba grabada en 2016, pero cuando iba a entrar a grabar la voz, mi madre se enfermó y falleció. No pude cantar hasta finales de 2018, porque estaba destrozada y no quería plasmarlo. Esa energía se queda en el disco, por ello no permito que en mis grabaciones haya discusiones. Para nosotros esto no es un trabajo, sino una labor de amor”, explicó.

Fue un tiempo en el que Estefan no estuvo parada, ocupada por ejemplo con el traslado a Europa del musical biográfico de su vida On Your Feet. “Y cuando volví al estudio, sentía a mi madre muy cerca de mí. Volví con una alegría nueva, cantando temas que hacía 30 años que interpretaba, pero desde una experiencia nueva y lo disfruté mucho”, rememoró.

Curiosidades del álbum

Más allá de cuatro cortes inéditos, como el sencillo Cuando hay amor, este Brazil305 (Sony Music) incluye sorpresas como la versión en español de Here we are (retitulado Tú y yo, “que me gusta más, porque es más sensual”, indicó) y otros que la gente ha “adorado”, como Mi tierra, “con un arreglo espectacular”.