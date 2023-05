“Guardianes de la Galaxia 3”: la cinta de Marvel destrona en taquilla a Super Mario Bros y esta es la cifra que ha recaudado

Los “Guardianes” finalmente desbancaron del tope de la taquilla a “The Super Mario Bros. Movie”, de Universal, que estuvo primera por cinco semanas.

La película, basada en videojuegos, que ha recaudado más de mil millones de dólares en todo el mundo, ingresó US$18,6 millones durante el período de viernes a domingo.

La sangrienta película de terror “Evil Dead Rise”, de Warner Bros, cayó un lugar y pasó al tercero, recaudando 5,7 millones de dólares.

En cuarto lugar, también un puesto por debajo, quedó la comedia dramática basada en el libro infantil de Judy Blumede “Are You There God? It’s Me, Margaret” (¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret) (de Lionsgate), con US$3,4 millones.

TOP 5 DOMESTIC BOX OFFICE

1. GotG3 ($114M)

2. SMB ($18M)

3. EVIL DEAD RISE ($5M)

4. ARE YOU THERE GOD? IT'S ME MARGARET ($3M)

5. LOVE AGAIN ($2.4M)

Marvel and Nintendo. Get used to those being said in the same cinematic sentence.

— Exhibitor Relations Co. (@ERCboxoffice) May 7, 2023