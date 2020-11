Guatemala Fashion Week 2020: Resiliencia, sostenibilidad y mucha vanguardia

ECLÉCTICA REUNIÓN DE ARTISTAS

El GTFW 2020 congregó a las marcas nacionales Mariandrée Gaitán, Jaspe Maya, Down to Xjabelle, Perera, Vessel by Liza Carrillo, HRSTKA, Scarabées, Luna del Pinal, Estilo Quetzal, Victoria Rivera, Nan y Vitorria + Alejandro López; y las internacionales Toribio&Donato, Annais Yucra, Mónica Arguedas, Juan Pablo Socarrás, Cubel, Lupe Gajardo, Del Manzano, Camille Defago, y Christian Olarte.