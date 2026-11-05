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“Guatemala, llegó nuestro momento”: el mensaje de Chayanne antes de su concierto, posible repertorio, horarios de ingreso y parqueos
El cantante puertorriqueño Chayanne llegará a Guatemala con su gira Bailemos Otra Vez, un concierto en el que pondrá a bailar y emocionará al público con sus grandes éxitos.
El artista puertorriqueño Chayanne se presenta durante un concierto este jueves, en Montevideo. /Foto Prensa Libre: EFE)
El cantante puertorriqueño regresa a Guatemala como parte del cierre de su gira Bailemos Otra Vez Tour, con un espectáculo en el que sus seguidores podrán bailar al ritmo de canciones como “Torero”, “Salomé” y “Bailando bachata”.
Elmer Figueroa Arce, más conocido como Chayanne, se reunirá con sus seguidores este 5 de noviembre en Explanada 5, anteriormente conocido como Estadio del Ejército.
El llamado “papá de Latinoamérica” ha conquistado a varias generaciones gracias a su música, que combina romanticismo y ritmo, así como a la energía que transmite en cada presentación. Esta será la segunda oportunidad que los guatemaltecos tendrán para disfrutar de su gira Bailemos Otra Vez.
El segundo concierto de esta gira en Guatemala incluirá canciones de su álbum del 2023, como “Bailando bachata”, “Como tú y yo” y “Bailemos otra vez”, que sonarán junto a éxitos como “Este ritmo se baila así”, “Fiesta en América” y “Baila, baila”.
Antes de su concierto, el cantante compartió el mensaje “Guatemala, llegó nuestro momento”, con el que anunció que está listo para reencontrarse con su público.
El espectáculo combinará canciones conocidas por sus seguidores con temas recientes. Este es el posible repertorio para el concierto de este jueves:
Posible repertorio de Chayanne en Guatemala
- Bailemos otra vez
- Salomé
- Boom Boom
- Un siglo sin ti
- El centro de mi corazón
- Provócame
- Caprichosa
- Cuidarte el alma
- Atado a tu amor
- La clave
- Baila Baila
- Y tú te vas
- Yo te amo
- Volver a nacer
- Tu pirata soy yo
- Completamente enamorado
- Palo Bonito
- Este ritmo se baila así
- Fiesta en América
- Si nos quedara poco tiempo
- Te amo y punto
- Humanos a Marte
- Como tú y yo
- Madre Tierra
- Dejaría Todo
- Tiempo de Vals
- Bailando bachata
- Torero
Horarios de ingreso y parqueos
Asimismo, Asa Promotión detalló que las puertas de Explanada 5 se abrirán a partir de las 18 horas y pidió al público llegar con anticipación debido al tránsito vehicular.
La promotora también compartió información sobre los parqueos disponibles para los asistentes al concierto:
- Tribuna Militar: abierto desde las 14 horas
- Edificio Renovati, Intendencia, Industria Militar y Equitación: disponibles desde las 17 horas