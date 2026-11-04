“MrBeast Lab”: cuánto costó, quiénes participan y de qué trata la serie animada que MrBeast estrenó en YouTube

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“MrBeast Lab”: cuánto costó, quiénes participan y de qué trata la serie animada que MrBeast estrenó en YouTube

El youtuber MrBeast presentó su nueva serie animada MrBeast Lab, que llevará al público a una aventura llena de acción. El proyecto reunió a más de 200 artistas de distintos países para dar vida a esta producción.

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NEW YORK, NEW YORK - DECEMBER 03: MrBeast, Creator, Entrepreneur and Philanthropist Jimmy Donaldson takes the stage during the 2025 New York Times Dealbook Summit at Jazz at Lincoln Center on December 03, 2025 in New York City. NYT columnist Sorkin hosted the annual Dealbook summit which brings together business and government leaders to discuss the most important stories across business, politics and culture. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Jimmy Donaldson sube al escenario durante la Cumbre Dealbook 2025 del New York Times en Jazz at Lincoln Center el 3 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El youtuber James Stephen “Jimmy” Donaldson, conocido como MrBeast, presentó MrBeast Lab, su nuevo proyecto de animación, en cuya creación participaron 250 artistas.

La serie presenta una aventura de acción centrada en un grupo de criaturas creadas por MrBeast, cuyo objetivo es defender la Tierra de sus enemigos.

El portal Animation Magazine destaca que MrBeast Lab constará de ocho episodios, con una duración total de 100 minutos, superior a la de los primeros cortos que presentó el youtuber.

Donaldson compartió que un año atrás lanzó un episodio piloto de 30 minutos de una serie animada. Sus seguidores le señalaron que la producción carecía de una trama definida y que algunos personajes eran planos, por lo que decidió mejorar el proyecto y darle un giro a MrBeast Lab.

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Bajo la operación “Animación de Jimmy”, el youtuber emprendió el nuevo proyecto, en el que invirtió US$7 millones y reclutó a 250 de los mejores artistas de 16 países.

“Nos pidieron episodios más largos, un mejor ritmo, un mayor desarrollo de personajes y más acción. Y ahora se los daremos”, dijo MrBeast durante la presentación del proyecto.

Para la serie, el youtuber integró a guionistas profesionales que han participado en producciones como South Park y Bob’s Burgers. También incorporó a actores de doblaje que han trabajado en proyectos de Marvel y Star Wars.

Esta nueva versión tendrá una producción más cuidada. Adam Gillespie destacó que el equipo de animación realizó más de 140 mil fotogramas dibujados para el proyecto.

Para dar mayor coherencia a la historia, Donaldson contrató a un grupo de guionistas, entre ellos Jameel Saleem, quien ha escrito para South Park. Saleem compartió que se ha dado prioridad al desarrollo de personajes con los que el público pueda identificarse.

Conor Hanney destacó que, en esta versión, los personajes saldrán del laboratorio para vivir aventuras en desiertos, ciudades e incluso centros comerciales.

Entre los actores de doblaje figura Fred Tatasciore, quien ha dado voz a Hulk. La producción también cuenta con la participación de intérpretes vinculados con Star Wars, incluida la voz del personaje Hera.

Según Infobae, Ben Bjelajac y Michael Cruz también participan como responsables de la serie.

Animation Magazine destaca que, después del pandemónium, la destrucción del laboratorio y el sacrificio de Banana para salvar a sus amigos, la historia podría dar un giro, pues una señal indicaría que el personaje podría seguir vivo, serie que se estreno el 1 de noviembre en YouTube e ira publicando los episodios periódicamente.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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