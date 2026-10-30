Halloween 2026: las películas de terror mejor valoradas en Netflix y otras plataformas de streaming

Este Halloween caerá en fin de semana, por lo que es la excusa perfecta para sumergirse en una maratón de películas de terror y estar en sintonía con la celebración.

En los últimos años, algunos estrenos de este género cinematográfico han alcanzado altas puntuaciones en Rotten Tomatoes, la plataforma que incluye el Tomatometer, un indicador que representa el porcentaje de críticas positivas.

Algunas producciones se remontan a décadas pasadas, mientras que otras traen el terror a una realidad más actual, pero todas, sin duda, contagiarán el miedo de sus protagonistas.

Estas son las películas de terror mejor valoradas en Netflix y que también están disponibles en otras plataformas de streaming.

Su casa

“Tras un horroroso escape de la guerra que asola Sudán del Sur, una joven pareja de refugiados lucha por adaptarse a su nueva vida en una pequeña localidad de Londres que esconde una maldad impronunciable”.

La película del 2020 cuenta con una puntuación del 100% en Rotten Tomatoes y está disponible en Netflix y Prime Video.

De noche con el diablo

“En Halloween de 1977, un programa de entrevistas nocturno hace una atrevida transmisión en vivo para evitar ser cancelado..., pero una presencia demoníaca se apodera del estudio”.

Luego de su estreno en el 2023, logró acumular el 97% de puntuación. La producción está disponible en Netflix y HBO Max.

Cuando acecha la maldad

“En un pueblo aislado, dos hermanos luchan por contener una epidemia diabólica antes de que destruya todo lo que aman... y engendre un mal absoluto”.

La película está disponible en Netflix y Prime Video. Alcanzó el 96% en Rotten Tomatoes tras su estreno en el 2023.

Un lugar en silencio

“Una familia unida, aislada del resto del mundo, vive en constante temor de hacer algún ruido que pudiera atraer a unas criaturas aterradoras”.

Al igual que la anterior, cuenta con el 96% de aceptación tras su estreno en el 2018. Puede verse en Netflix y Prime Video.

El juego de Gerald

“El juego sexual de su marido sale mal y Jessie, esposada a la cama en una casa recluida, enfrenta visiones retorcidas, secretos oscuros y una difícil elección”.

Estrenada en el 2017, la película cuenta con el 91% en Rotten Tomatoes y está disponible en Netflix.

La calle del terror

“Después de una serie de ataques brutales, una adolescente y sus amigos enfrentan una fuerza maligna que ha asolado su pueblo por siglos. Shadyside nos da la bienvenida”.

Esta trilogía, ambientada en 1994, 1978 y 1666, alcanzó una calificación de entre el 88% y el 93% en Rotten Tomatoes. Está disponible en Netflix.

Verónica

“En Madrid, en el año 1991, después de una sesión de espiritismo, Verónica se queda con sus hermanos menores y siente que una presencia maligna está en su casa”.

La película del 2017 obtuvo una puntuación del 88% y puede verse en Netflix y Apple TV.

Maleficio

“Hace seis años, Li Ronan rompió un tabú religioso y fue maldecida. Ahora, debe proteger a su hija de las consecuencias de sus acciones”.

Con el 75% de calificación en Rotten Tomatoes, esta película cierra el listado para ver en Halloween. Se estrenó en el 2022 y está disponible en Netflix y Prime Video.